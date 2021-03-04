Опасные гастроли. Папа Франциск не боится джихадистов и вируса

Несмотря на все риски, связанные с такой поездкой, 84-летний папа Франциск, у которого еще в молодости удалили большую часть правого легкого, твердо намерен, впервые в истории, посетить Ирак, с 5 по 8 марта. Он заявил, что его не страшат ни угрозы со стороны радикальных исламских террористов, ни COVID-19. Ранее почти 17 месяцев Франциск провел в изоляции. Теперь он намерен оказать поддержку иракским христианам, годами подвергавшимся жестоким гонениям со стороны джихадистов.

Папа Франциск в Ираке собирается не только поклониться священным местам, например, упоминаемому в Библии месту рождения пророка Авраама на юге страны, и посетить общины иракских христиан разных конфессий, недавно переживших страшный геноцид, но и встретиться с самыми влиятельными мусульманскими духовными лидерами.

Наиболее заметная фигура среди них – Великий аятолла (один из четырёх главных ныне живущих в мире), глава иракских шиитов Али аль-Систани. Многие считают его наиболее известным и влиятельным (даже по сравнению с Высшим руководителем Ирана Али Хаменеи) из современных Великих аятолл, человеком, незримо влияющим на политико-общественную жизнь всего Большого Ближнего Востока.

Основная причина, по которой Франциск начинает первую в истории папскую поездку в Ирак, по его собственным словам заключается в желании воодушевить христиан страны. Они сперва десятилетиями подвергались дискриминации со стороны режима Саддама Хусейна, а затем, начиная примерно с 2014 года, стали жертвами прямого геноцида, спланированного руководителями террористических группировок, захвативших на какое-то время большую часть страны, в первую очередь таких, как "Исламское государство" и "Аль-Каида". Нынешний папа намеревался посетить Ирак уже в 2014 году – однако ему (как и папе Иоанну Павлу II в 2000 году) пришлось отказаться тогда от поездки по соображениям безопасности.

В свой первый день в Багдаде Франциск готовится встретиться со священниками и монахинями из сиро-католической церкви Саидат аль-Неджат (Пресвятой Девы Марии Заступницы), которая является кафедральным собором багдадской епархии Сирийской католической церкви. Здесь 31 октября 2010 года произошел захват заложников (около 100 местных прихожан, присутствовавших на вечерней мессе), и последующая резня, в результате которой погибли всего 58 человек (включая самих террористов и военных).

Твит Vatican News (новостного агентства Папского совета по массовым коммуникациям): "Различные религиозные организации выражают радость по поводу исторического апостольского визита папы Франциска в Ирак и подтверждают свою приверженность восстановлению общества, основанного на солидарности и братстве".

На следующий день Франциск отслужит мессу в городе Эрбиль и поедет в Эн-Наджаф, третий по значимости священный город для всех шиитов, после Мекки и Медины, где находится дом Великого аятоллы Али аль-Систани. Потом папа собирается провести межконфессиональную встречу и совместное моление в древнейшем, существующем еще с 6 тысячелетия до нашей эры, городе Ур. Здесь, согласно ветхозаветному канону, родился Авраам – один из главнейших пророков, одинаково почитаемый мусульманами, христианами и иудеями.

Папа Франциск потратил многие годы, пытаясь улучшить отношения католического мира с мусульманами, и его встречу с лидером шиитов Али ас-Систани уже сейчас в обоих мирах называют, как минимум, судьбоносной. Ранее нынешний папа уже наладил тесные связи с известнейшим лидером всех суннитов шейхом Ахмадом эль-Тайебом, великим имамом мечети Аль-Азхар – центра суннитского богословия в Каире. В феврале 2019 года Франциск совершил первый в истории папский визит на Аравийский полуостров – в ОАЭ. И даже провел там первую папскую мессу – в спортивном комплексе "Заид Спорт Сити" в Абу-Даби. В том богослужении участвовали 180 тысяч верующих из 100 стран, включая 4 тысячи мусульман.

В последний день поездки, 8 марта, Франциск приедет в Иракский Курдистан, на север страны, где посетит город Мосул и расположенное возле древней Ниневии (столицы Ассирийского государства) крупнейшее в стране христианское поселение Каракош. Именно сюда после начала наступления боевиков "Исламского государства" в 2014 году бежали тысячи оставшихся в живых иракских христиан.

Многие христианские семьи в Иракском Курдистане до сих пор, несмотря на поражение ИГИЛ в 2017 году, остаются бесправными и бездомными "перемещенными лицами", чьи дома в Мосуле и вокруг него все еще разрушены и непригодны для жилья. Очень многие все еще опасаются присутствия самых разных радикальных исламистских боевиков в регионе. Каракош, по словам представителей Ватикана, уже несколько лет остается символом тяжелого положения христиан всего Ближнего Востока.

Христианская община Ирака, одна из старейших в мире, из-за войн и геноцида сократилась с 1,5 миллиона в 2003 году до всего 200 тысяч в наши дни. Сегодня в Ираке – 14 официально признанных христианских церквей. Большинство иракских христиан живут в Багдаде, на равнинах северной провинции Ниневия и в самоуправляемом Иракском Курдистане. Принадлежат они в основном к Восточнокатолическим и Древним восточным (ближе к православным) церквям, но не только. Около 80 процентов христиан Ирака относят себя к Халдейской католической церкви, имеющей тесные связи с Ватиканом, но сохраняющей собственные каноны, традиции и обряды. Другие – христиане Сиро-Малабарского, Восточно-сирийского и Сиро-Персидского (Ассирийского) обряда, прихожане Армянской католической церкви, и так далее.

Для обеспечения безопасности поездки понтифика по Ираку национальная армия и спецслужбы уже выделили огромный контингент – около 10 тысяч военнослужащих. При этом папы, у которого есть и собственная мощная охрана, скорее всего, будет путешествовать по Ираку даже не в бронированных лимузинах, а на настоящих бронетранспортерах.

За два дня до начала поездки Франциска, 3 марта, проиранские боевики выпустили 10 ракет по авиабазе Айн аль-Асад в Ираке, которую используют американские военные. По предварительным данным, обстрел вёлся 122-миллиметровыми ракетами, выпущенными из кузова фургона с помощью установки БМ-21 "Град".

Однако папу Римского все это не страшит. Как заявил Франциск в одном из последних интервью: "Народ Ирака ждет нас. Они 20 лет назад ждали прибытия папы Иоанна Павла II, которого сюда не пустили. Людей нельзя подвести второй раз. Будем молиться, чтобы эта поездка прошла хорошо". "Ему не терпится снова отправиться в путь после такого длительного периода одиночества", - отметил один из близких к нему кардиналов. Свой последнюю зарубежную поездку перед началом пандемии COVID-19 Франциск в конце 2019 года совершил в Таиланд и Японию.

Незадолго до визита в Ираке, в середине января этого года Франциск, а также его 93-летний предшественник папа Бенедикт XVI привились от коронавируса – вакциной Pfizer/BioNTech. Тогда же понтифик призвал всех верующих людей мира сделать прививку, назвав вакцинацию от COVID-19 "христианским этическим поступком".