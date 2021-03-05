Замечен голым на балконе. Суд РПЦ запретил в служении двух епископов

Высший Общецерковный суд РПЦ запретил в четверг в служении двух епископов — бывших руководителей кафедр в Краснодарском крае и Карелии. Одному из них предложено отправиться в монастырь до покаяния. Оба иерарха ранее обвинялись в церковных кругах в неодобряемой православием гомосексуальности, напоминает издание “Ахилла”.

Бывший епископ Армавирский и Лабинский Игнатий (Бузин) признан виновным в действиях, нанесших "глубокий духовный вред" верующим. Он обвинён в нарушении правила о запрете блуда, клятвопреступлении и воровстве. Ранее в интернете появилось фото, на котором епископ запечатлен обнажённым на балконе, — напоминает Кавказ.Реалии. Бузину предложено отправиться для покаяния в монастырь по выбору предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла (Гундяева).

Бывший епископ Костомукшский и Кемский Игнатий (Тарасов) обвиняется в тех же нарушениях, что Бузин, но дополнительно — в нарушении правила о запрете на пьянство и азартные игры. Его суд попросил отправить в монастырь в Челябинской области с учётом плохого состояния здоровья его матери. В церковных кругах Тарасов был известен как "Отец Анаксиос", во время рукоположения в священники студенты Санкт-Петербургских духовных школ выкрикивали греческое слово “Анаксиос” (недостоин), — напоминает Север.Реалии.

Оба Игнатия были отстранены в мае 2020 года указом патриарха Кирилла, который сам же и назначал их на кафедры. При этом суд не стал лишать их сана.