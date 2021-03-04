Церковный суд Московской епархии РПЦ оставил в силе решение о лишении сана протодиакона Андрея Кураева. Он был подвергнут этому наказанию в декабре, по официальной версии — после оскорбления умершего от коронавируса настоятеля московского Елоховского кафедрального собора.

Кураев – один из самых известных миссионеров РПЦ. Он опубликовал десятки книг, одним из первых пришёл в интернет и регулярно собирал на разговоры о православии залы, выступая в том числе на рок-концертах и стадионах. Он был референтом патриарха Алексия II и сподвижником митрополита Кирилла (Гундяева) перед избранием того предстоятелем церкви в 2009 году.

В последние годы протодиакон стал активно критиковать церковные структуры и патриарха — как за отдаление от прихожан, так и с консервативных позиций. В 2013 году он был исключён из числа профессоров Московской духовной академии после критики духовенства за неодобряемую православием гомосексуальность.

Увольнение случилось вскоре после того, как он обвинил в осквернении святыни участников стотысячного митинга в поддержку Владимира Путина на Поклонной горе в Москве, назвав их "панк-сталинистами". Кроме того, он гораздо мягче, чем высокопоставленные представители церкви, высказывался о станцевавших в храме Христа Спасителя участницах группы Pussy Riot.

Поводом для запрета Кураева в служении стала его запись в блоге об умершем от коронавируса настоятеле Елоховского кафедрального собора протоиерее Александре Агейкине. Священник тогда написал, что в его памяти Агейкин останется "как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса".

Аппеляция на решение рассматривалась 4 марта в храме Христа Спасителя. "Суд не нашёл оснований для изменения приговора", — сообщил протодиакон в фейсбуке. По его словам, на заседании его спросили, кто благословил его критиковать церковь.

Решение о лишении сана может быть обжаловано в Общецерковном суде. Кроме того, Кураев сообщал о своём намерении подать аппеляцию патриарху Константинопольской православной церкви Варфоломею. При этом РПЦ не признаёт за Вселенским патриархатом права вмешиваться в дела независимых церквей.