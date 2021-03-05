Награду Берлинского фестиваля получил фильм "Неудачный трах"

Завершилась первая часть 71-ого Берлинского кинофестиваля. В этом году из-за пандемии коронавируса он проходит в два этапа. В марте онлайн для журналистов и представителей киноиндустрии; второй этап – для всех зрителей – запланирован на июнь, если к тому времени будет снят карантин и открыты кинотеатры. На июнь намечено и торжественное вручение наград, однако решение жюри объявлено сегодня.

Фильмы главной конкурсной программы оценивали кинорежиссеры, обладатели Золотых медведей Берлинале: Мохаммад Расулоф, Надав Лапид, Адина Пинтилие, Джанфранко Рози, Ясмила Жбанич и Ильдико Энеди. Согласно их решению, эта награда в этом году достанется фильму Раду Жуде "Неудачный трах, или Психованное порно".

Это сатирический фильм о моральной деградации румынского общества. Прогрессивную учительницу истории обвиняют в аморализме, поскольку эротическое видео, снятый ее мужем, оказалось в интернете. В прологе к фильму зритель видит этот порноролик, затем его героиня идет по Бухаресту на родительское собрание, где будут рассматривать ее персональное дело. Вокруг нее приметы упадка: красивые здания разрушаются, всюду вульгарная реклама, водители оскорбляют пешеходов, покупатели хамят друг другу, игорные заведения процветают, а промышленные предприятия закрыты. Какое решение примут родители – выгонять учительницу из школы или простить, поскольку интимное видео – ее личное дело? Раду Жуде предваряет ответ на этот вопрос "словарем анекдотов, знаков и диковин", отражающем косность и криптофашизм румынского общества.

В заявлении жюри отмечается, что фильм Раду Жуде нарушает социальные и кинематографические конвенции, атакуя зрителя, порождая несогласие, но никого не оставляя равнодушным.

Большой приз жюри главного конкурса получил фильм Рюсукэ Хамагути "Колесо удачи и фантазии", собрание камерных новелл о превратностях судьбы. Корейский минималист Хон Сан-су получил награду за лучший сценарий (фильм "Вступление").

Главную награду во второй конкурсной программе "Столкновения", посвященной новаторскому кино, получил документальный фильм Алис Диоп "Мы". Родители режиссера 50 лет назад приехали во Францию из Сенегала и откладывали деньги для того, чтобы быть похороненными на родине. Следует ли второму поколению эмигрантов следовать их примеру? Алис Диоп снимала людей, живущих неподалеку от линии Б парижской электрички, следующей с севера на юг, это выходцы из разных стран и регионов страны, люди разного достатка и с разными традициями. "Мы" – это рассказ о новой Франции, возникшей за последние десятилетия. В заявлении жюри говорится, что это фильм создает деликатный и точный коллективный портрет, полный нюансов и отражающий подлинный опыт.