Участник протеста 23 января получил три года колонии

Суд во Владимире приговорил Виталия Тимофеенко к трём годам колонии, признав виновным в применении насилия к полицейскому на акции протеста 23 января против преследования Алексея Навального. Об этом пишет "МБХ Медиа" со ссылкой на адвоката.

Это второй приговор после акции 23 января и первый, по которому назначен реальный срок. Несколько дней назад суд в Костроме приговорил по делу о насилии в отношении представителя власти Алексея Виноградова - к полутора годам принудительных работ.

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