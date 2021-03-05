Суд обязал Навального не называть Пригожина ворюгой

Суд в Москве удовлетворил иск предпринимателя Евгения Пригожина к оппозиционному политику Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Он обязал Навального выплатить бизнесмену 500 тысяч рублей компенсации и опровергнуть утверждения, что тот "ворюга" и заработал свои деньги "на поставках тухлятины".

О рассмотрении иска Пригожина сообщило "МБХ медиа". Предприниматель, которого СМИ называют поваром Путина за работу в ресторанном бизнесе и обслуживание кремлёвских фуршетов, подал на Навального в суд в сентябре 2020 года.

Иск связан с постом Навального в твиттере от июля 2020 года, в котором оппозиционер написал о переводе от Пригожина миллиона рублей на счёт ФБК. "Мы думали: вернуть или отправить на благотворительность? Решили, что тошнит даже от мысли, что на нашем счете лежат деньги, заработанные на поставках тухлятины в детские сады и школы, поэтому отправили ворюге его перевод обратно", – написал тогда Навальный.

Суд постановил признать сведения из записи Навального не соответствующими действительности и порочащими честь и деловую репутацию бизнесмена. Навальный дело не комментировал — он находится в заключении в СИЗО во Владимирской области.