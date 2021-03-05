Команда в "Формуле-1" обошла запрет ВАДА на использование флага России

Сын российского миллиардера Дмитрия Мазепина Никита будет выступать в автогонках серии "Формула-1" на болиде, раскрашенном в цвет российского флага. Это произойдёт несмотря на запрет на участие российских спортсменов под национальной символикой на чемпионатах мира из-за многочисленных допинговых скандалов.

Презентация болида американской команды "Хаас" на новый сезон состоялась накануне. Автомобиль раскрашен в бело-сине-красные цвета, на части элементов виден российский флаг. Гонки "Формулы-1" имеют статус чемпионатов мира, поэтому российский пилот команды формально не может использовать флаг и другие национальные символы в ходе выступлений.

Директор команды Гюнтер Штайнер заявил, что запрет на символику не распространяется на цвета команды. "В конце концов флаг запрещено выставлять спортсмену, а не команде", — цитирует его издание autosport.com. Он заявил, что расцветка была придумана до того, как запрет на триколор вступил в силу.