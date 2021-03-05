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США ввели санкции против Коломойского за "подрыв" законности

"Коломойского на экспорт". Плакат на акции "Красная черта для Зеленского". Декабрь 2019 года.

США ввели санкции против миллиардера Игоря Коломойского за "коррупционные действия". Об этом объявил в твиттере госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, олигарх "подрывает верховенство закона" украинского государства. Вместе с бизнесменом под санкциями оказались также жена олигарха, его дочь и сын. Отныне всем им запрещен въезд в Америку.

Блинкен описывает Коломойского как серьезную угрозу для будущего страны, передает Reuters. Комментируя ситуацию, он заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать украинские реформы и не исключил введения новых ограничений в отношении граждан Украины за участие в коррупции.

Коломойский считается одним из самых влиятельных лиц в украинско политике. Его называют теневым спонсором избирательной кампании Владимира Зеленского и, соответственно, лицом, которое способно оказывать неформальное влияние на политические решения украинского президента.

В августе прошлого года агенты ФБР и федеральной налоговой службы провели обыски в офисах компании Optima Management Group, контролируемой Коломойским. Тогда же Минюст США подал два иска в окружной суд Южной Флориды по делу о фактическом отмывании средств Коломойским: его обвинили в выводе из Приватбанка миллиардов долларов, потраченных затем на скупку недвижимости в штатах Кентукки и Техас.

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