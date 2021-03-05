США ввели санкции против Коломойского за "подрыв" законности

США ввели санкции против миллиардера Игоря Коломойского за "коррупционные действия". Об этом объявил в твиттере госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, олигарх "подрывает верховенство закона" украинского государства. Вместе с бизнесменом под санкциями оказались также жена олигарха, его дочь и сын. Отныне всем им запрещен въезд в Америку.

Блинкен описывает Коломойского как серьезную угрозу для будущего страны, передает Reuters. Комментируя ситуацию, он заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать украинские реформы и не исключил введения новых ограничений в отношении граждан Украины за участие в коррупции.

Коломойский считается одним из самых влиятельных лиц в украинско политике. Его называют теневым спонсором избирательной кампании Владимира Зеленского и, соответственно, лицом, которое способно оказывать неформальное влияние на политические решения украинского президента.

В августе прошлого года агенты ФБР и федеральной налоговой службы провели обыски в офисах компании Optima Management Group, контролируемой Коломойским. Тогда же Минюст США подал два иска в окружной суд Южной Флориды по делу о фактическом отмывании средств Коломойским: его обвинили в выводе из Приватбанка миллиардов долларов, потраченных затем на скупку недвижимости в штатах Кентукки и Техас.