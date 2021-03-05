Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова стала лауреатом премии "Самые отважные женщины мира" за 2021 год. Награду уже 15 лет присуждает государственный секретарь Соединённых Штатов.

Нынешний госсекретарь Энтони Блинкен проведёт виртуальную церемонию вручения премии 8 марта. С особой речью на ней выступит супруга президента США Джо Байдена – Джилл Байден.

"В преддверии президентских выборов, состоявшихся 9 августа 2020 года, белорусские женщины стали доминирующей политической силой, как и движущей силой общественных перемен в Беларуси, в немалой степени благодаря Марии Колесниковой. После того как власти заключили в тюрьму или выслали из страны трех самых популярных оппозиционных кандидатов-мужчин, Мария и ее единомышленники бросили исторический и неослабевающий вызов 26-летнему правлению Александра Лукашенко. Мария продолжает оставаться лицом оппозиции внутри Беларуси, храбро переживая тюремное заключение после спорных выборов", – подчёркивается в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства США.

Лауреатами премии в этом году стали также представительницы Бирмы, Камеруна, Китая, Колумбии, Демократической Республики Конго, Гватемалы, Ирана, Непала, Сомали, Испании, Шри-Ланки, Турции и Венесуэлы, отмечает издание Colta. Кроме того, почетную награду Блинкен присудит семи афганским активисткам, убитым в 2020 году "за приверженность делу улучшения жизни" своих соотечественников.

В Беларуси уже более полугода продолжаются массовые акции против итогов президентских выборов 9 августа. Их участники считают объявленные ЦИКом официальные результаты голосования, по которым победил Лукашенко, сфальсифицированными. Ряд лидеров оппозиции либо покинули страну под давлением, либо, включая Марию Колесникову, были арестованы.

Колесникову задержали 8 сентября на белорусско-украинской границе. Как утверждали власти, она вместе с другими представителями Координационного совета Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и её вытолкнули из салона автомобиля. Между тем Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт и покинула машину во время принудительной депортации.

Марию Колесникову обвиняют в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, а также в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского сообщества.