Автор канала "Протестный МГУ" получил ещё 10 суток ареста

Администратор телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрий Иванов арестован на 10 суток.

Иванова признали виновным по административному протоколу о неповиновении полицейским. Об этом изданию "Медиазона" сообщила адвокат Ирина Яценко. Решение об аресте вынес Троицкий районный суд Москвы.

По версии следствия, Дмитрий Иванов, находясь в центре временного содержания иностранцев в Сахарове, днём 10 февраля "воспрепятствовал закрытию двери камеры, после чего пытался вырваться в общий коридор".

Защита намерена обжаловать арест, сообщает со ссылкой на Яценко "МБХ-Медиа".

Активиста вечером 4 марта задержали на выходе из спецприёмника в Бирюлёве после 30 суток ареста за митинг 2-го февраля – в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Вместо того, чтобы оказаться на свободе, Иванова вновь отвезли в отдел полиции.

После акции в начале февраля Иванова признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга. В Бирюлёве он провёл две недели ареста, а в центр в Сахарове его, как и многих других арестованных после акций в поддержку Навального, поместили из-за отсутствия мест в московских спецприёмниках.

Как отмечает телеканал "Настоящее время", из центра содержания иностранцев в Сахарове Дмитрий Иванов отправлял сообщения, "Сахарные записки", о похожих на тюремные бытовых условиях, об обысках и давлении.