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Сенатор от Техаса задержал назначение главы ЦРУ, требуя новых санкций против "Северного потока"

Сенатор от Техаса Тед Круз задержал утверждение нового главы ЦРУ Уильяма Бернса. Он требует от администрации нового президента Джо Байдена более жёстких санкций против строительства российского газопровода "Северный поток-2" в Германию. Ранее группа из 40 сенаторов-республиканцев потребовала от президента ужесточения мер против проекта.

Бёрнс — бывший посол США в Москве, карьерный дипломат с 33-летним стажем. Его утверждение Конгрессом может пройти и без голоса Круза, однако так оно займёт больше времени. "Я перестану блокировать кандидатуру, когда администрация Байдена выполнит свою обязанность по выявлению и отправке под санкции кораблей и компаний, строящих путинский газопровод", — заявил сенатор в твиттере.

Принятый Конгрессом Закон о защите энергетической безопасности Европы предусматривает санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в проекте строительства газопровода, — напоминает "Голос Америки". Однако конкретные действия против строителей и их сроки остаются на усмотрение президента.

Накануне группа из 40 сенаторов-республиканцев обратилась к администрации Байдена с требованием ужесточения санкций против проекта. "Неспособность администрации определить и ввести новые санкции свидетельствует о её готовности позволить президенту Путину установить удушающий контроль над поставками газа в Европу и усилить своё влияние", – заявляется в их обращении.

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