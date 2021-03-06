Сенатор от Техаса Тед Круз задержал утверждение нового главы ЦРУ Уильяма Бернса. Он требует от администрации нового президента Джо Байдена более жёстких санкций против строительства российского газопровода "Северный поток-2" в Германию. Ранее группа из 40 сенаторов-республиканцев потребовала от президента ужесточения мер против проекта.

Бёрнс — бывший посол США в Москве, карьерный дипломат с 33-летним стажем. Его утверждение Конгрессом может пройти и без голоса Круза, однако так оно займёт больше времени. "Я перестану блокировать кандидатуру, когда администрация Байдена выполнит свою обязанность по выявлению и отправке под санкции кораблей и компаний, строящих путинский газопровод", — заявил сенатор в твиттере.

Принятый Конгрессом Закон о защите энергетической безопасности Европы предусматривает санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в проекте строительства газопровода, — напоминает "Голос Америки". Однако конкретные действия против строителей и их сроки остаются на усмотрение президента.

Накануне группа из 40 сенаторов-республиканцев обратилась к администрации Байдена с требованием ужесточения санкций против проекта. "Неспособность администрации определить и ввести новые санкции свидетельствует о её готовности позволить президенту Путину установить удушающий контроль над поставками газа в Европу и усилить своё влияние", – заявляется в их обращении.

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