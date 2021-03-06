Париж и Москва обменялись высылкой дипломатов

Париж и Москва обменялись высылками дипломатов. Российский был выслан после того, как его обвинили в шпионаже. Об этом сообщила французская газета Les Echos, внимание на публикацию обратил "Коммерсантъ".

По данным газеты, инцидент произоQшёл в конце прошлого года. Утверждается, что один из руководителей экономического отдела посольства России в Париже был пойман в момент совершения акта шпионаж. Он был выслан, в ответ был выслан французский дипломат из экономического отдела посольства в Москве. Публично об этом не сообщалось.

Les Echos не удалось получить официального подтверждения случившегося. Тему не стали комментировать "Коммерсанту" в посольстве Франции и российском МИД.

Газеты связывает тайность обмена отношением между двумя странами — стороны пытаются сохранить видимость хороших отношений, а на февральской Мюнхенской конференции по безопасности президент Франции Эммануэль Макрон единственный из выступивших представителей западных государств и организаций призвал к диалогу с Россией. Он сказал, что считает, что политика открытого противостояния с Москвой провалилась.