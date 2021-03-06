«Великолепная семерка» Путина под западными санкциями | Грани времени с Мумином Шакировым

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hlhlhjlИтоги недели подводит Мумин Шакиров с экономистом Владимиром Миловым, политиком и муниципальным депутатом Тимирязевского района Москвы Юлией Галяминой, директором «Фонда борьбы с коррупцией» Иваном Ждановым (Российские власти внесли ФБК в список «иностранных агентов», ФБК с этим не согласился) и политологом, научным сотрудником Института европейских, российских и евразийских исследований (IERES) Университета Джорджа Вашингтона Марией Снеговой. Репортажи Артема Радыгина и Алены Вершининой.

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с экономистом Владимиром Миловым, политиком и муниципальным депутатом Тимирязевского района Москвы Юлией Галяминой, директором «Фонда борьбы с коррупцией» Иваном Ждановым (Российские власти внесли ФБК в список «иностранных агентов», ФБК с этим не согласился) и политологом, научным сотрудником Института европейских, российских и евразийских исследований (IERES) Университета Джорджа Вашингтона Марией Снеговой. Репортажи Артема Радыгина и Алены Вершининой.​