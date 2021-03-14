live Фанайлова: Вавилон Москва. Самоубийцы и сумасшедшие. Философ Михаил Ямпольский о кризисе субъекта
Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. Мегаполис Москва как Радио Вавилон: современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. 1. Свобода в клубах: самоубийцы и сумасшедшие. 2. Михаил Ямпольский: конец европейского субъекта?
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