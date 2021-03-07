Папа Римский выступил в Мосуле - бывшей "столице" боевиков "ИГ"

Папа Римский Франциск, который совершает первый в истории визит главы Римско-католической церкви в Ирак, в воскресенье прибыл в город Мосул на севере страны.

Более трёх лет этот крупный город находился под контролем боевиков террористической организации "Исламское государство". Именно в Мосуле бывший глава "ИГ", убитый впоследствии в результате спецоперации США, Абу-Бакр аль-Багдади в 2014 году провозгласил так называемый "халифат". Мосул был освобождён иракской армией при поддержке международной коалиции в 2017 году.

Папа выступил перед верующими на площади среди развалин нескольких церквей, которые были уничтожены или серьёзно повреждены в боях за город.

Ожидается, что вечером в воскресенье папа отслужит мессу на стадионе в городе Эрбиль - одном из центров автономного иракского Курдистана.

В субботу папа встретился с одним из наиболее авторитетных духовных лидеров мусульман-шиитов - великим аятоллой Али Систани. Встреча прошла в городе Наджаф. Обсуждались возможности мирного сосуществования в Ираке людей разных конфессий.

Папа Франциск прибыл в Ирак в пятницу. Он встретился с президентом страны Бархамом Салехом. Понтифик назвал "знаковым" свой приезд и заявил, что это был его "долг перед страной, долгие годы страдающей от невзгод". Он призвал к установлению равноправия между представителями всех вероисповеданий. По его словам, способность "видеть дальше наших различий" – это залог построения справедливого общества.