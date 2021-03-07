В Чечне умерла правозащитница Хеда Саратова

В Чечне умерла правозащитница, член Совета по правам человека при главе республики Хеда Саратова. Об этом агентству "РИА Новости" сообщил глава Совета Тимур Алиев.

Как сообщил 7 марта в инстаграме министр информации и печати региона Ахмед Дудаев, причиной смерти Саратовой стала "продолжительная болезнь". Он выразил соболезнования в связи с кончиной правозащитницы.

Хеде Саратовой было 55 лет. Причиной смерти стали осложнения после перенесённой коронавирусной инфекции, – пишет сайт Кавказ.Реалии.

В 1990-х годах Саратова работала в Чечне как независимый журналист, помогала журналистам организовать работу в зоне боевых действий в Чечне, сотрудничала с правозащитными организациями. В 1999–2002 годах работала в правозащитном центре "Мемориал" (в настоящее время признан российскими властями организацией, исполняющей функции иностранного агента, в "Мемориале" с этим не согласны), позже руководила общественной организацией "Пресс-Центр". Сотрудничала с Радио Свобода, "Новой газетой".

Позднее Саратова начала сотрудничать с властями Чеченской республики, по ряду вопросов выступая в унисон с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В 2019 году в ответ на обвинения в сотрудничестве с властями Чечни Саратова подчеркнула, что "гордится" тем, что она "кадыровская правозащитница". В 2017 году она резко высказалась по поводу преследования геев в Чечне: "Я уверяю вас, в нашем чеченском обществе человек, который уважает себя, традиции и обычаи, он сам будет без каких-либо структур преследовать и делать всё, чтобы таких людей в нашем обществе не было", – привела ее слова радиостанция "Говорит Москва". На следующий день она заявила BFM, что её не так поняли, и выразила сожаление по поводу своих слов.

В последние годы Саратова активно помогала в возвращении в Россию женщин и детей из зон боевых действий в Ираке и Сирии, – напоминает "Новая газета".