Правозащитники и бывшие узники выступили в защиту Литвинович

Ряд действующих и бывших членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы подписали открытое обращение в защиту правозащитницы Марины Литвинович, которую хотят исключить из комиссии. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Ранее сообщалось, что большинство членов ОНК высказались за исключение Литвинович из числа членов этой организации, которая занимается контролем соблюдения прав заключённых и арестованных. Теперь ситуацию должна рассмотреть Общественная палата.

Вопрос об исключении инициировал один из членов ОНК, который посчитал, что Марина Литвинович разгласила в интервью на "Дожде" данные следствия по делу соратницы Алексея Навального Любови Соболь. Литвинович утверждает, что ничего не нарушила.

В обращении, инициатором которого стал правозащитник Лев Пономарёв, говорится, что сама возможность исключения одного из самых активных членов комиссии "подрывает доверие к ОНК" и нарушает закон об общественном контроле. В хаявлении отмечается, что за 2020 год Литвинович совершила 151 визит в различные места принудительного содержания, за период до 6 марта 2021 года — 37 визитов, в том числе в центр временного содержания Сахарово, где находились под арестом сотни участников январских акций протеста в Москве.

Подписи под документом поставили Валерий Борщев, Андрей Бабушкин, Ева Меркачева, Зоя Светова, Евгений Еникеев, Когершин Сагиева и другие правозащитники.

Отдельную петицию против исключения Литвинович организовали также бывшие участники акций протеста, отбывавшие административный арест в Сахарово. К 7 марта её подписали более трёх тысяч человек.