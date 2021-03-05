ОНК Москвы проголосовала за исключение Марины Литвинович

Большинство членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы высказались за исключение из состава этого объединения Марины Литвинович.

"За" проголосовали "более половины" членов комиссии, "против" высказались семеро, еще трое воздержались, сообщила в пятницу сама Литвинович в Фейсбуке. Всего в комиссию входят 22 человека, отмечает "Медиазона".

Теперь ситуацию должна рассмотреть Общественная палата. "Я ещё поборюсь!", - подчеркнула Литвинович в соцсети.

Вопрос об её исключении инициировал один из членов ОНК, который посчитал, что Марина Литвинович разгласила в интервью на "Дожде" данные следствия по делу юриста ФБК Любови Соболь о проникновении в жилище.

Любови Соболь в феврале прошлого года предъявили окончательное обвинение в незаконном проникновении в жилище с применением насилия, напоминает "Коммерсантъ". Уголовное дело связано с попыткой Соболь поговорить с Константином Кудрявцевым, предполагаемым сотрудником ФСБ, которого политик Алексей Навальный называет одним из участников операции по его отравлению боевым ядом "Новичок".