Время Свободы: Губернаторская кубышка с 500 млн на черный день
Арестованы губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и глава компании «Биотэк» Борис Шпигель*** Фигурантам «санитарного дела» в Москве продлен домашний арест***Кинематографисты протестуют против планов превращения «Ленфильма» в развлекательный центр
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