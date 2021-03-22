Цитаты Свободы. Навальный о колонии и Байден о Путине

Навальный описал колонию, в которой он находится. Президент США назвал российского президента "убийцей".
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