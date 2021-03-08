Военкомат Ленобласти предложил девушкам сдать контакты "бывших"

Военный комиссариат Ленинградской области предложил женщинам в качестве подарка на 8 марта поделиться с призывными пунктами контактами своих бывших возлюбленных. Ролик с обращением опубликован в инстаграме администрации региона.

"А теперь небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим с распростертыми объятиями. И помните, настоящий мужчина должен иметь военный билет", – заявил в видеопоздравлении начальник отдела по работе с гражданами военного комиссариата Ленобласти Юрий Хромов. В комментариях к записи есть контакты реальных мужчин, оставленные женщинами.

Поздравление комиссариата наполнено гендерными стереотипами, женщинам предложено "всегда быть в окружении защитников", а "настоящий мужчина" определяется через службу в призывной армии.

На военную службу в стране ежегодно планируется призывать около 240 тысяч человек. Служба в армии пропагандируется властями как патриотический долг граждан. Многие правозащитные организации уверены, что призывная система создаёт условия для многочисленных нарушений прав граждан и призывают формировать вооружённые силы из людей, осознанно выбирающих такой карьерный путь.