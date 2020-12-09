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Археология

Слабый сильный пол. Эфир в 18:05

Мужчина в эпоху феминизма. Обсуждают Ирина Изотова, организатор фестиваля Moscow Male Fest, и журналист Григорий Туманов


Наступление феминизма на патриархальный мир ставит под вопрос традиционные мужские привилегии. Как ухаживать за женщиной, чтобы избежать обвинений в харассменте? Может ли сам мужчина стать объектом дискриминации и сексизма? Почему мужчины больше болеют и раньше умирают? И остались ли мужчины «сильным полом»?

Гости программы – Ирина Изотова, организатор фестиваля Moscow Male Fest, и Григорий Туманов, журналист, основатель подкаста «Мужчина, вы куда?». Эфир в 18:05.

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