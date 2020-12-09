Слабый сильный пол. Эфир в 18:05



Наступление феминизма на патриархальный мир ставит под вопрос традиционные мужские привилегии. Как ухаживать за женщиной, чтобы избежать обвинений в харассменте? Может ли сам мужчина стать объектом дискриминации и сексизма? Почему мужчины больше болеют и раньше умирают? И остались ли мужчины «сильным полом»?

Гости программы – Ирина Изотова, организатор фестиваля Moscow Male Fest, и Григорий Туманов, журналист, основатель подкаста «Мужчина, вы куда?». Эфир в 18:05.

