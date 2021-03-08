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Жоан Лапорта стал президентом футбольного клуба "Барселона"

Жоан Лапорта

Победителем выборов футбольного клуба "Барселона" стал Жоан Лапорта. Он набрал более половины голосов, опередив основных конкурентов – Виктора Фонта и Тони Фрейшу.

Жоан Лапорта был президентом "Барселоны" с 2003 по 2010 год. За это время команда четыре раза выигрывала чемпионат Испании и дважды завоёвывала кубок Лиги чемпионов.

После своего избрания в воскресенье, 7 марта, Лапорта пообещал сделать всё, чтобы аргентинский форвард Лионель Месси остался в клубе. Его контракт истекает летом.

Предшественник Лапорты – Хосеп Бартомеу – ушёл в отставку в октябре прошлого года. В начале марта Бартомеу обвинили в коррупции и махинациях в соцсетях. В главном офисе "Барселоны" прошли обыски. Скандал вокруг клуба разгорелся в феврале 2020 года. Тогда журналисты выяснили, что ряд аккаунтов, критикующих Бартомеу и игроков, принадлежат нанятой клубом компании. СМИ писали, что "Барселона" тратила на это около миллиона евро в год и переводила сумму небольшими платежами, чтобы из сложнее было обнаружить.

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