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Запросивший убежища в России активист из Туркмении записал обращение к Путину

Туркменский активист обращается к Владимиру Путину, чтобы спрятаться от режима Гурбангулы Бердымухамедова (на фото — слева направо)

Туркменский активист, у которого российские пограничники со 2 марта не принимают заявление на предоставление убежища, записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. 27-летний Розгельды Чолиев просит зарегистрировать его семью как просителя убежища и не допустить его депортации.

Обращение опубликовано в ютьюбе Туркменским Хельсинским фондом. Видео называется “обращение Туркменского Сноудена”, в ролике застрявший в аэропорту Шереметьево автор говорит, что высылка будет угрожать его жизни. "Вы президент России, в России есть закон и он работает, в сравнении с Туркменистаном", — заявляет активист.

Чолиев — житель Ашхабада, учившийся на факультете физической культуры Карачаево-Черкесского государственного университета. В январе 2020 года он был отчислен из-за прогулов, после чего он записал на подготовительные курсы в тот же университет, — рассказывает Туркменская служба Радио Свобода.

После того как в сети появились видеоролики, где он критикует Туркменское правительство, проректор университета заявил ему, что он опорочил ВУЗ и что ему даётся 20 минут на сбор вещей, — передаёт с его слов правозащитный центр "Мемориал" (организация включена в России в список так называемых иностранных агентов и не согласна с этим решением).

  • Туркмения – одна из самых закрытых стран мира, занимающая нижние строчки в рейтингах свободы политической жизни, СМИ и интернета. После начала пандемии коронавируса нового типа, среди граждан за пределами страны растёт протестное движение. С весны прошлого года они организовали десятки акций протеста в США, Турции и на Кипре.

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