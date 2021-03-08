Туркменский активист, у которого российские пограничники со 2 марта не принимают заявление на предоставление убежища, записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. 27-летний Розгельды Чолиев просит зарегистрировать его семью как просителя убежища и не допустить его депортации.

Обращение опубликовано в ютьюбе Туркменским Хельсинским фондом. Видео называется “обращение Туркменского Сноудена”, в ролике застрявший в аэропорту Шереметьево автор говорит, что высылка будет угрожать его жизни. "Вы президент России, в России есть закон и он работает, в сравнении с Туркменистаном", — заявляет активист.

Чолиев — житель Ашхабада, учившийся на факультете физической культуры Карачаево-Черкесского государственного университета. В январе 2020 года он был отчислен из-за прогулов, после чего он записал на подготовительные курсы в тот же университет, — рассказывает Туркменская служба Радио Свобода.

После того как в сети появились видеоролики, где он критикует Туркменское правительство, проректор университета заявил ему, что он опорочил ВУЗ и что ему даётся 20 минут на сбор вещей, — передаёт с его слов правозащитный центр "Мемориал" (организация включена в России в список так называемых иностранных агентов и не согласна с этим решением).