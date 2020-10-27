Родственников и близких знакомых туркменской активистки Дурсолтан Тагановой, находящейся сейчас в Турции, вызывают в полицию и заставляют на камеру называть её предателем родины. Это происходит после того как власти Турции отказались выдавать её под давлением правозащитников, сообщает Туркменская служба Радио Свобода — Радио Азатлык.

29-летняя Таганова была арестована в июле в Стамбуле по обвинению в нарушении ограничений по коронавирусу. Это произошло за несколько часов до того, как она планировала провести митинг перед туркменским консульством в Стамбуле, чтобы раскритиковать реакцию правительства Туркмении на пандемию коронавируса нового типа.

Власти Туркмении длительное время не предпринимали никаких активных действий по защите населения от болезни, а сейчас заявляют, что в стране нет ни одного заболевшего. При этом после визита делегации ВОЗ власти соблюдают ряд рекомендаций по борьбе с болезнью, заставляя граждан соблюдать масочный режим, ограничивая транспорт и закрывая общественные пространства.

Власти Турции планировали выслать Таганову на родину, но после призыва 11 правозащитных организаций не делать этого отпустили её из депортационной тюрьмы. После этого в Туркмении против неё открыли уголовное дело о мошенничестве её объявили в розыск. В чём именно она обвиняется — неизвестно.