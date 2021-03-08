Активист отсудил у МВД компенсацию за составленный на него протокол

Активист из города Калтана Кемеровской области Дмитрий Миропольцев отсудил компенсацию морального вреда у полиции, сотрудники которой заявили, что нашли нацистскую символику в его посте с фотографией числа 55. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на самого активиста.
Миропольцев требовал от ведомства 20 тысяч рублей, ему присудили только 5 тысяч. По его словам, такая сумма "тоже неплохо". Миропольцев считает, что преследование со стороны полиции было "заказным". "Перерыли весь мой ВК (страница во ВКонтакте - прим.) до 2016 года и докопались до цифры 55. Спасибо, что в фото кроссовок Гитлера не увидели", – заявил активист.
- В ноябре 2019 года на Дмитрия Миропольцева полицейские завели административное дело из-за публикации в соцсети "ВКонтакте" фотографии, флешмоба "Покорение космоса" в Пензе, приуроченного к 55-летию со дня первого полёта человека в космос. Участники выстроились в форме числа 55, в котором при определенном ракурсе можно было усмотреть нацистскую символику.
- Позже суд прекратил административное дело в отношении Миропольцева "в связи с отсутствием состава правонарушения".
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