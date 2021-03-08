Amnesty: власти Беларуси подвергают репрессиям женщин

Власти Беларуси подвергают репрессиям женщин, которые участвуют в акциях протеста в стране, и уделяют особое внимание преследованиям женских организаций. Об этом говорится в пресс-релизе международной правозащитной организации Amnesty International, приуроченном к Международному женскому дню 8 марта. Документ цитирует "Голос Америки".
Как отмечают правозащитники, задержанных на акциях протеста женщин сотрудники правоохранительных органов обвиняли в том, что они "плохие матери" или "плохие жёны", власти угрожали забрать у них их детей. При задержании и во время ареста они сталкивались с жестокостью и насилием. Немало женщин сейчас в Беларуси находится за решёткой по политическим обвинениям.
"Мы призываем к солидарности с отважными женщинами Беларуси в их борьбе за свободу и права человека. В своей борьбе они бросают вызов патриархальным взглядам и репрессивному правительству, стремящемуся подавить права человека и подавить перемены и прогресс, к которым призывают белорусы", — говорится в обращении Amnesty International. Правозащитники перечисляют несколько имён белорусских женщин, ставших символом протестов - это принуждённая к эмиграции кандидат в президенты Светлана Тихановская, находящиеся под стражей активистка Мария Колесникова и правозащитница Марфа Рабкова, недавно приговорённые к двум годам лишения свободы журналистки Катерина Бахвалова и Дарья Чульцова.
Светлана Тихановская и её соратницы Мария Колесникова и Вероника Цепкало ("женское трио") стали символами борьбы за перемены во время избирательной кампании в Беларуси прошлым летом. После начала массовых акций протеста в августе и осенью в Беларуси прошли несколько массовых женских маршей, "цепей солидарности" и других акций.
- Мария Колесникова, которая отказалась покинуть Беларусь, несмотря на уголовное преследование, на днях стала лауреатом премии "Самые отважные женщины мира" за 2021 год. Награду уже 15 лет присуждает государственный секретарь Соединённых Штатов. Нынешний госсекретарь Энтони Блинкен провёл 8 марта виртуальную церемонию вручения премии, в ней приняла участие и первая леди США Джил Байден.
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