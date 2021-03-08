Amnesty: власти Беларуси подвергают репрессиям женщин

Власти Беларуси подвергают репрессиям женщин, которые участвуют в акциях протеста в стране, и уделяют особое внимание преследованиям женских организаций. Об этом говорится в пресс-релизе международной правозащитной организации Amnesty International, приуроченном к Международному женскому дню 8 марта. Документ цитирует "Голос Америки".

Как отмечают правозащитники, задержанных на акциях протеста женщин сотрудники правоохранительных органов обвиняли в том, что они "плохие матери" или "плохие жёны", власти угрожали забрать у них их детей. При задержании и во время ареста они сталкивались с жестокостью и насилием. Немало женщин сейчас в Беларуси находится за решёткой по политическим обвинениям.

"Мы призываем к солидарности с отважными женщинами Беларуси в их борьбе за свободу и права человека. В своей борьбе они бросают вызов патриархальным взглядам и репрессивному правительству, стремящемуся подавить права человека и подавить перемены и прогресс, к которым призывают белорусы", — говорится в обращении Amnesty International. Правозащитники перечисляют несколько имён белорусских женщин, ставших символом протестов - это принуждённая к эмиграции кандидат в президенты Светлана Тихановская, находящиеся под стражей активистка Мария Колесникова и правозащитница Марфа Рабкова, недавно приговорённые к двум годам лишения свободы журналистки Катерина Бахвалова и Дарья Чульцова.

Светлана Тихановская и её соратницы Мария Колесникова и Вероника Цепкало ("женское трио") стали символами борьбы за перемены во время избирательной кампании в Беларуси прошлым летом. После начала массовых акций протеста в августе и осенью в Беларуси прошли несколько массовых женских маршей, "цепей солидарности" и других акций.