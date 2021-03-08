В США начинается суд над полицейским по делу об убийстве Джорджа Флойда

В понедельник 8 марта в США начинается судебный процесс по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб 25 мая 2020 года в Миннеаполисе при задержании полицейскими. По городам США прокатилась волна массовых протестов против расизма и полицейского насилия.

В первый день процесса состоится слушание по отбору присяжных, затем перед судом предстанет полицейский Дерек Шовин. Суд над полицейским может продлится до конца апреля. В августе начнётся рассмотрение дел других обвиняемых в причастности к убийству.

Как отмечает "Международное французское радио", суд обещает стать вехой в борьбе с расовой дискриминацией. Протесты, охватившие США после гибели Флойда, были поддержаны во многих странах активистами движения за расовое равноправие Black Lives Matter (BLM).

Полицейский, задерживавший Джорджа Флойда, применил к нему удушающий приём, оказавшийся смертельным. 46-летний Флойд не был вооружен. Он просил полицейского ослабить физическое давление, повторяя, что не может дышать.

Полицию вызвал сотрудник магазина, заподозривший, что Флойд расплатился фальшивой 20-долларовой купюрой. Момент задержания был заснят прохожими на видео.



Полицейским, которые участвовали в задержании, были предъявлены обвинения. Дерек Шовин был взят под стражу, но вскоре он был освобождён под залог. Он обвиняется в "убийстве по неосторожности". Трое его коллег были обвинены в пособничестве и подстрекательстве к убийству. пособничестве и подстрекательстве к убийству.