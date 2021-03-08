МОК не признал сына Лукашенко главой НОК Беларуси

Международный олимпийский комитет (МОК) не признал старшего сына Александра Лукашенко - Виктора Лукашенко - новым президентом национального олимпийского комитета Беларуси. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении.

Также МОК не признал полномочия избранного членом исполкома белорусского НОК президента федерации хоккея Дмитрия Баскова. Противники Александра Лукашенко говорят о его возможной причастности к убийству в ноябре жителя Минска Романа Бондаренко.

Виктор Лукашенко был избран президентом НОК Беларуси 26 февраля. Он сменил на посту своего отца, который возглавлял Олимпийский комитет страны с 1997 года. При этом Виктор Лукашенко ушёл с поста помощника президента Беларуси по национальной безопасности.

По всей видимости, нынешнее решение МОК связано с тем, что введённые в декабре прошлого года организацией ограничения распространялись и на Виктора Лукашенко, который занимал пост первого вице-президента НОК Беларуси. В декабре МОК постановил, что белорусский Олимпийский комитет не защитил своих спортсменов от политической дискриминации. Исполком МОК запретил Александру и Виктору Лукашенко посещать Олимпиаду в Токио и прекратил финансирование белорусского НОК.

В Минске и других белорусских городах с августа 2020 года проходят массовые акции протеста против официальных итогов президентских выборов, на которых, как утверждают власти, в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. В ходе акций протеста были задержаны десятки тысяч человек, сотни арестованы. Многие рассказали, что подверглись пыткам и издевательствам со стороны сотрудников правоохранительных органов. Несколько человек погибли.

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