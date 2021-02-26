Сын Лукашенко возглавил белорусский Олимпийский комитет

Александр Лукашенко покинул пост главы белорусского Олимпийского комитета. Возглавил организацию старший сын Лукашенко – Виктор. Ранее он занимал пост первого вице-президента.

Александр Лукашенко возглавлял Олимпийский комитет страны с 1997 года.

После сообщения о назначении Виктора Лукашенко главой комитета, Александр Лукашенко заявил, что не намерен передавать власть в стране своим детям. Лукашенко-старший уточнил, что ни один его ребёнок не станет президентом после него.

В декабре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) постановил, что белорусский Олимпийский комитет не защитил своих спортсменов от политической дискриминации. Исполком МОК запретил Александру и Виктору Лукашенко посещать Олимпиаду в Токио и прекратил финансирование белорусской организации. Следующим шагом может стать запрет для белорусских спортсменов участвовать в соревнованиях под флагом страны.

Ранее стало известно, что Международный союз современного пятиборья отказался от проведения чемпионата мира в Минске из-за несиабильной обстановки в городе. Международная федерация хоккея решила перенести все матчи чемпионата мира, которые должны были пройти в Минске и Риге, в столицу Латвии.

В Минске и других белорусских городах с августа 2020 года проходят массовые акции против официальных итогов президентских выборов, на которых, как утверждают власти, в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. В ходе акций протеста были задержаны десятки тысяч человек, сотни арестованы. Многие рассказали, что подверглись пыткам и издевательствам со стороны сотрудников правоохранительных органов. Несколько человек погибли.