Певица Manizha представит Россию на конкурсе "Евровидение"

Певица Manizha будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение", который должен пройти в мае в Нидерландах. Она стала победительницей голосования зрителей, которое организовал Первый канал, опередив группы "2Маши" и Therr Maitz. На конкурсе Manizha выступит с песней "Russian woman" ("Русская женщина").

В прошлом году в конкурсе должна была участвовать группа Little Big, клипы которой получили большую популярность на ютьюбе среди пользователей не только в России, но и за её пределами. Конкурс, однако, был отменён из-за пандемии коронавируса. Little Big имела право участвовать в финале отбора и в этом году, однако незадолго до начала трансляции на Первом канале вечером в понедельник отказалась от этого.

"Мы не едем на «Евровидение-2021». Мы считаем, что в России очень много талантливых и интересных исполнителей, у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами нашей страны" - сообщила группа в инстаграме.

Организаторы "Евровидения" ранее заявили, что в этом году, хотя пандемия продолжается, конкурс обязательно состоится, причём в офлайн-формате. Однако вопрос о том, будут ли допущены зрители, пока не решён.