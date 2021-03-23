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Лицом к событию. Путин выходит из бункера?

Лицом к событию. Путин выходит из бункера?
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Лицом к событию. Путин выходит из бункера?

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Как повлияет предстоящий выход Путина из бункера на политический процесс в России? Обсуждаем с галеристом, политтехнологом членом Постоянного комитета Форума Свободной России Маратом Гельманом. Участвует доктор медицинских наук Василий Власов. Ведет передачу Михаил Соколов.

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