Как повлияет предстоящий выход Путина из бункера на политический процесс в России? Обсуждаем с галеристом, политтехнологом членом Постоянного комитета Форума Свободной России Маратом Гельманом. Участвует доктор медицинских наук Василий Власов. Ведет передачу Михаил Соколов.
Другие материалы
-
23 марта 2021
Лицом к событию. Путин выходит из бункера?
-
22 марта 2021
Лицом к событию. Путин и Шойгу: история любви
-
-
18 марта 2021
Лицом к событию. Крымская холодная война
-
17 марта 2021
Лицом к событию. Вирус как политическое оружие
-
16 марта 2021
Лицом к событию. Перестройка путинизма?