Месть Гарри и Меган. Интервью как бомба для монархии

Принц Гарри, младший сын наследника британского престола принца Чарлза, и его супруга Меган, герцогиня Сассекская (в прошлом американская актриса Меган Маркл), дали большое интервью легендарной телеведущей Опре Уинфри. Получилось нечто, расцененное СМИ и многими наблюдателями как бомба, заложенная под семейство Виндзоров и британскую монархию в целом. Почему?

Во вторник 9 марта старшие члены королевской семьи собрались на встречу –в связи с интервью Гарри и Меган. Подробности не сообщаются. Речь идет не только об очередной порции жалоб и обвинений со стороны "мятежной" пары, еще год назад прекратившей исполнять обязанности членов королевской семьи. Гарри и Меган, по мнению их сторонников, указывают на косность и даже бесчеловечность древнего института монархии, а по мнению их противников – намеренно подрывают сам этот институт.

Что они сказали?

Герцог и герцогиня Сассекские описали неблагоприятную для них атмосферу в королевской семье – до того, как в прошлом году они решили отдалиться от нее и переехать в США, где живут сейчас.

Наиболее скандальной деталью интервью стало фактическое обвинение одного из близких родственников принца Гарри в расизме. По словам Меган, этот человек интересовался, насколько темной может быть кожа сына герцогской четы, которым была тогда беременна Меган. Мать Меган Маркл – афроамериканка, Меган стала первым членом британской королевской семьи смешанного расового происхождения. Кто именно допустил высказывание, которое вполне можно считать расистским, супруги не сообщили. Однако принц Гарри заверил, что это не была ни королева Елизавета II, ни ее муж Филипп, герцог Эдинбургский.

Меган сообщила, что во время пребывания в Британии она испытывала серьезные психологические проблемы – вплоть до мыслей о самоубийстве. По ее словам, на ее призывы о помощи никто не откликнулся. Герцогиня утверждает, что столкнулась с весьма холодным отношением к себе со стороны большинства членов Виндзорского семейства, а также персонала и чиновников королевского дворца. Она рассказала о своей конфронтации с Кейт, герцогиней Кембриджской, женой принца Уильяма, старшего брата Гарри.

Принц Гарри описал свои сложные отношения с отцом, принцем Чарлзом, и братом, принцем Уильямом. По словам Гарри, после его решения перестать исполнять публичные обязанности члена королевской семьи отец прервал общение с ним. Сейчас оно возобновилось, но, как отметил принц, "потребуется еще много усилий" для того, чтобы отношения нормализовались. Гарри также признался, что очень любит брата и крайне болезненно переносит их размолвку. В то же время он охарактеризовал принцев Чарлза и Уильяма как "пленников системы", сложившейся вокруг королевской семьи. Гарри сказал, что "сочувствует" отцу и брату.

По словам принца Гарри, в финансовом отношении королевская семья почти полностью "отрезала" его и Меган – после того, как они отказались от исполнения публичных обязанностей. Значительную часть их средств, как рассказал принц, теперь составляют деньги, завещанные ему матерью, принцессой Дианой, погибшей в автокатастрофе в 1997 году.

Гарри описал финансовые проблемы, возникшие из-за необходимости нанимать охрану для обеспечения безопасности его, Меган и их сына. Чтобы заработать деньги, необходимые для этого, супружеская чета заключила контракты с компаниями Netflix и Spotify. В первом случае они должны принять участие в серии телешоу, во втором – в подкастах.

В качестве одной из главных причин разрыва с королевской семьей Гарри и Меган назвали агрессивность, проявленную по отношению к ним британской бульварной прессой. По словам супругов, монархия как институт не сделала практически ничего, чтобы защитить их от нападок. Одной из основных причин их решения покинуть Британию принц Гарри назвал расизм.

Меган фактически признала, что перед браком с Гарри довольно мало знала о порядках в британской королевской семье и правилах, в соответствии с которыми эта семья живет. Так, для Меган было сюрпризом то, что даже члены семьи относятся к Елизавете II прежде всего как к королеве. Например, ее удивило, что при первой встрече с королевой, которую она воспринимала тогда как "просто бабушку Гарри", она должна была сделать реверанс.

Меган с большой теплотой описала свое общение с королевой. Она рассказала, что позвонила Елизавете II, как только узнала о недавней госпитализации супруга королевы – принца Филиппа.

Гарри и Меган сообщили, что ждут второго ребенка, на этот раз – девочку.

Какова история Гарри и Меган?

Они познакомились летом 2016 года на "свидании вслепую", организованном одним из их общих друзей. Меган на 3 года старше Гарри, ей 39 лет, ему – 36.

В прошлом Меган Маркл была актрисой, играла в ряде популярных фильмов и сериалов. В 2011-13 годах она состояла в браке с режиссером Тревором Энгелсоном, потом они разошлись, брак был бездетным.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась в замке Виндзор в мае 2018 года. Спустя год у супружеской четы родился сын Арчи Маунтбеттен-Виндзор. Он не является принцем, так как, согласно заведенному в 1917 году правилу, в поколении правнуков царствующего монарха этот титул может принадлежать только старшему из них, а им является принц Джордж, старший сын принца Уильяма.

У Меган не сложились отношения с британской прессой, которую она обвиняла в расистских намеках и оскорблениях в ее адрес.

В марте 2020 года Гарри и Меган объявили, что прекращают исполнение публичных обязанностей членов королевской семьи. Они уехали из Великобритании в Канаду, а затем в США.

В феврале 2021 года Букингемский дворец подтвердил окончательность этого решения и сообщил о лишении герцога и герцогини Сассекских права патронажа над рядом проектов.

Гарри и Меган заявляют, что, несмотря на свой нынешний статус, продолжают поддерживать ряд социальных, экологических и благотворительных инициатив и намерены и впредь заниматься деятельностью такого рода.

Какова реакция на интервью?

Букингемский дворец пока никак не отреагировал на интервью герцога и герцогини Сассекских Опре Уинфри. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также отказался выразить свое мнение, заявив, что, "когда речь идет о королевской семье, тем единственно правильным, что может сказать премьер-министр, будет не сказать ничего". Он также выразил свое глубокое уважение королеве Елизавете II.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома: "Меган Маркл – частное лицо, как и Гарри. В этой ситуации для любого человека открыто рассказать свою историю, включая борьбу с психическими проблемами, – это мужественный шаг, и так это расценивает президент [США Джо Байден]".

Бернис Кинг, проповедница, младшая дочь Мартина Лютера Кинга, лидера движения за гражданские права афроамериканцев в 1960-х гг.: "Королевский статус не может служить ширмой, за которой скрывается разрушительность и ужас расизма".

Cерена Уильямс, звезда тенниса, подруга Меган Маркл: "Институты, основанные на расизме и сексизме, равно как и масс-медиа, привыкли унижать и демонизировать женщин, особенно небелых... Я хотела бы, чтобы дочь Меган и моя дочь росли в обществе, основанном на уважении".

Кейси Хант, ведущая телеканала NBC: "Принц Гарри намекнул на это, и да, это так – его женитьба на Меган была уникальной возможностью привести монархию в XXI век, принять новый тип семьи, которую мог бы приветствовать и любить современный мир. Они (королевская семья. – РС) не просто не сумели сделать это. Они на это наплевали".

Британское объединение республиканцев: "Мы еще год назад, когда Гарри и Меган ушли из семьи, говорили, что это десятилетие будет для королевской фамилии плохим. Интервью Гарри и Меган Опре звучит уничтожающе для семьи – как раз в то время, когда мы быстро приближаемся к переходу [трона] к королю Чарлзу и принцу Уэльскому Уильяму".

Общество редакторов (организация, объединяющая ряд ведущих редакторов британских СМИ): "Британские СМИ лишены предрассудков и не намерены отказываться от своей важной роли – следить за теми, кто обладает богатством и властью. Атака на прессу со стороны герцога и герцогини Сассекских в этом ничего не меняет".

Пирс Морган, популярный британский телеведущий: "Это интервью – абсолютно позорное предательство королевы и монаршей семьи. Я ожидал от Меган Маркл всей этой деструктивной эгоистичной чепухи – но для Гарри стыдно позволять ей унижать его семью и монархию".

Джоанна Уильямс, обозреватель британского еженедельника Spectator: "Они хотели жить частной жизнью – и при этом дают двухчасовое телеинтервью в прайм-тайм. Они хотели быть частью королевской семьи – но без формальной стороны. Они хотели иметь титулы и соответствующий стиль жизни, но при этом полную свободу".

Тина Браун, обозреватель телеканала CBS: "Во всей этой истории очень чувствуется эхо Дианы".

Гэри Линекер, бывший футболист сборной Англии, ныне – футбольный комментатор: "Со стороны Гарри и Меган это возмутительно: дать интервью, которое транслируется в столь деликатное время. Конечно, они могли подождать, пока закончится матч Лидс – Вест Хэм".

Что за этим стоит?

Хотя историю Гарри и Меган зачастую принято относить к разряду светской хроники, в действительности за ней стоит серьезный мировоззренческий, психологический и политический конфликт. Это противостояние многовековой традиции, определившей консервативный облик и отчасти закрытый характер британской (и не только) монархии, и современного либерального подхода, который скептичен к традициям и дисциплине, противопоставляя им свободу и спонтанность. Кроме того, в нынешнем "раунде" столкновения между Сассексами и остальной королевской семьей оказались замешаны темы расизма и женского равноправия, что переводит его из разряда семейных ссор в категорию общественных конфликтов.

Как отмечает Джонни Даймонд, корреспондент Би-Би-Си по делам королевской семьи, "герцогиня [Меган] – опытный коммуникатор. Она показала себя дамой, с которой лучше не ссориться. Но, помимо личной боли и гнева, который слышится в словах герцогини, обращает на себя внимание идущее от Гарри осуждение института [монархии] – утверждение, что этот институт не способен на изменения, не способен на любовь, не способен на понимание.

Смесь личного и публичного в этом институте уникальна. Это именно то, что значит быть членом королевской семьи сегодня. Гарри об этом знал. Вероятно, он предупреждал об этом Меган. Но этого предупреждения оказалось недостаточно".

Мятежные принцы прошлого

Выступление члена правящей семьи против ее правил и установок – явление столь же древнее, как сам институт монархии. В прошлом такое случалось не раз, в том числе и в истории самой династии Виндзоров.

Дон Карлос – наследный принц Испании, сын короля Филиппа II из династии Габсбургов. После серьезной травмы головы страдал тяжелым психическим расстройством. Тем не менее, он занимался политикой, был обвинен в причастности к заговору с целью свержения отца, которого обвинял в тирании. Собирался бежать в Нидерланды. По приказу короля был арестован и умер в тюрьме в 1568 году в возрасте 23 лет – вопреки слухам о его убийстве, скорее всего, от естественных причин.

Царевич Алексей – сын Петра Великого от первого брака с Евдокией Лопухиной. Страдал алкоголизмом, отношения с авторитарным отцом не сложились. Алексей выступал на стороне противников петровских реформ. В 1716 году бежал в Австрию, к родственникам своей к тому времени уже покойной жены. Агентам Петра удалось выманить царевича в Россию, где он был предан суду и позднее, судя по всему, убит в тюрьме по приказу отца.

Эрцгерцог Франц Фердинанд – наследник престола Австро-Венгрии, племянник императора Франца Иосифа. Его желание жениться на "неравной родом" чешской графине Софии Хотек вызвало династический кризис. В 1900 году император разрешил наследнику этот брак – с условием, что рожденные в нем дети не будут иметь права на престол. В 1914 году Франц Фердинанд и София были убиты в Сараево сербским террористом Гаврилой Принципом, что послужило поводом к началу Первой мировой войны.

Эдуард VIII, британский король в 1936 году. Его роман с дважды разведенной американкой Уоллис Симпсон не встретил понимания в британских политических кругах, равно как и проявленные королем симпатии к нацистскому режиму в Германии. Не желая отказываться от планов женитьбы на Уоллис, Эдуард был вынужден отречься от престола в пользу брата – Георга VI (отца нынешней королевы). Остаток жизни он провел вместе с Уоллис в комфорте и безделье с титулом герцога Виндзорского.

Принцесса Диана Спенсер, мать принцев Уильяма и Гарри. В 1981 году вышла замуж за наследника британского престола принца Чарлза. Брак оказался неудачным, принц не прервал контакты со своей давней подругой Камиллой Паркер-Боулз (на которой женился после смерти Дианы). Диана также завела роман с майором Хьюиттом, пресса писала о психических проблемах принцессы – вплоть до мыслей о самоубийстве. При этом Диана своей благотворительной деятельностью заслужила репутацию "народной принцессы" и была самым популярным членом королевской семьи. В 1996 году брак Дианы и Чарлза был расторгнут. Год спустя принцесса погибла в автокатастрофе в Париже вместе со своим новым другом, египтянином Доди аль-Файедом.