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Лицом к событию

Лукашенко. "27 лет роскоши"

Папа и Коля собирают картошку. Фото с официального сайта президента Беларуси

Команда Нехты пошла по творческому пути ФБК Навального. Что получилось?

Роскошные автомобили, умопомрачительные самолеты, ослепительные дворцы, богатые резиденции, верные олигархи и эффектные любовницы. Это уже не про Путина. Это теперь про Лукашенко. Команда Нехты решила повторить подвиг Навального и сделать фильм про то, как жирует президент Беларуси. Насколько убедительной получилась эта работа? Способна ли она произвести какой либо дополнительный эффект на аудиторию? Фильм "Золотое дно" обсуждают политолог Станислав Бышок, депутат Европарламента Раса Юкнявичене и политик Анатолий Лебедько. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир начиная с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12

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