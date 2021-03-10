Роскомнадзор распорядился замедлить работу твиттера в России

Роскомнадзор в среду заявил, что принял меры для первичного замедления скорости работы социальной сети Twitter в России на 100 процентах мобильных и 50 процентах стационарных устройств. Причиной этих мер названа "защита российских граждан и принуждение интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации".

В сообщении Роскомнадзора говорится, что с 2017 года по настоящее время твиттер не удаляет "контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств".

"В соответствии с законом... распространение информации интернет-сервисом Twitter внесено в перечень угроз" - говорится в сообщении. В случае если корпорация Twiiter, как утверждает ведомство, продолжит игнорировать закон, возможно ужесточение мер вплоть до блокировки.

В корпорации Twitter на сообщение пока не отреагировали.