Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Роскомнадзор распорядился замедлить работу твиттера в России

Роскомнадзор в среду заявил, что принял меры для первичного замедления скорости работы социальной сети Twitter в России на 100 процентах мобильных и 50 процентах стационарных устройств. Причиной этих мер названа "защита российских граждан и принуждение интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации".

В сообщении Роскомнадзора говорится, что с 2017 года по настоящее время твиттер не удаляет "контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств".

"В соответствии с законом... распространение информации интернет-сервисом Twitter внесено в перечень угроз" - говорится в сообщении. В случае если корпорация Twiiter, как утверждает ведомство, продолжит игнорировать закон, возможно ужесточение мер вплоть до блокировки.

В корпорации Twitter на сообщение пока не отреагировали.

  • В последние недели ряд близких к Кремлю политиков и общественных деятелей высказывались за ужесточение регулирования, вплоть до блокировки, зарубежных соцсетей в России. Их обвиняют в неудалении контента, в частности призывов к акциям протеста, по требованию властей, а также в "цензуре" по отношению к российским СМИ.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG