"ВКонтакте" обжалует штраф, связанный с несогласованными митингами

"ВКонтакте" намерена обжаловать решение суда в Санкт-Петербурге, который оштрафовал платформу за несвоевременное удаление призывов к участию в несогласованных акциях, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу соцсети.

Штраф в полтора миллиона рублей назначил ранее 9 марта мировой судья судебного участка №7 Центрального района Петербурга. "ВКонтакте" обвинили в несоблюдении требований Роскомнадзора по удалению в течение суток материалов с призывами к участию в несанкционированных выступлениях.

Сообщается, что 20 января Роскомнадзор направил руководству соцсети требование пресекать вовлечение в такие акции несовершеннолетних. Аналогичные обращения ведомство отправляло в TikTok, Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.

23 и 31 января, а также 2 февраля в десятках городов России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, арестованного по возвращении в Россию из Германии. Позднее ему заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше", которое оппозиционер называет политически мотивированным. Митинги в поддержку Навального не были согласованы с властями. Правозащитный проект "ОВД-Инфо" сообщил о более чем 10 тысячах задержанных на трёх акциях. МВД сведения о числе задержанных не публиковало.