Пашинян: глава Генштаба считается освобождённым от должности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что с 10 марта начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны Оник Гаспарян считается освобождённым от должности "силой закона".

В заявлении говорится, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об увольнении Гаспаряна и при этом не обратился в Конституционный суд в установленные законодательством сроки.

В администрации президента сообщили, что никакого крайнего срока для обращения в суд нет, и что президент подал такое обращение в среду. Саркисян просит проверить на соответствие конституции закон "О воинской службе и статусе военнослужащего".

Пашинян заявил о намерении отправить Гаспаряна в отставку две недели назад, после того, как тот вместе с группой генералов и офицеров подписал заявление с выражением недоверия правительству. Премьер назвал это попыткой переворота. При этом никаких активных действий военные не предприняли и в уличное противостояние сторонников и противников Пашиняна, которое продолжается в Ереване, не вмешивались.

Сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, держат часть проспекта Баграмяна в центре Еревана перекрытой уже более 10 дней. Накануне они заблокировали входы и выходы в здание парламента. Партии, входящие в оппозиционное движение, обвиняют Пашиняна в поражении в осенней войне в Нагорном Карабахе.