Росгвардия предложила не пускать на митинги "лишних" журналистов

Росгвардия предлагает заранее определять журналистов, которые будут освещать массовые акции, а также указывать им, где они будут стоять во время акций. Об этом заявил статс-секретарь - замдиректора Росгвардии Олег Плохой на заседании комитета Госдумы по информационной политике, где обсуждалась в том числе безопасность журналистов в ходе массовых мероприятий. Его слова приводит ТАСС.

"Мы, конечно, заинтересованы, чтобы пул журналистов каким-либо образом, может даже определялся чуть раньше и тогда может быть лишние люди у нас не будут туда попадать", - сказал он.

Плохой предложил до митингов составлять списки журналистов, которые будут их освещать, и определять, где они будут стоять в ходе акции, а также создать должности координаторов со стороны правоохранительных органов и журналистского сообщества. Они бы решали, кто может работать на митинге, а кто нет.

По словам Плохого, конфликтные ситуации, которые возникают на митингах с участием журналистов - следствие "провокаторов" из числа третьих лиц.

Во время несогласованных акций протеста в конце января - начале февраля в различных городах России были задержаны десятки журналистов, к некоторым применили силу. Впоследствии их отпустили без предъявления обвинений. К ответственности за задержание журналистов при этом никого не привлекли.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев на том же заседании призвал ввести реестр журналистов и единый образец удостоверения. По словам Соловьева, нужен "один орган, который будет вести этот реестр и выдавать единые удостоверения".

В начале года МВД, Росгвардия, Союз журналистов России и Роскомнадзор разработали единые требования к журналистам, освещающим массовые акции. В частности, журналистов обяжут носить бейджи и жилеты с надписью "Пресса". Приказ пока не вступил в силу.