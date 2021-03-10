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В Москве вынесен первый приговор по делу об акциях в поддержку Навального

Акция в Москве 23 января

Суд в Москве приговорил 34-летнего Александра Мучаева к году лишения свободы условно по делу о применении насилия к полицейскому на акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда.

Детали его уголовного дела не раскрываются. Ранее источники агентства ТАСС утверждали, что Мучаев задел полицейского бампером машины, которой управлял. В автомобиле находились муниципальный депутат Москвы Люся Штейн и участница группы Pussy Riot Мария Алёхина.

Прокуратура запрашивала для Мучаева год и шесть месяцев колонии общего режима. Штейн и Алёхина находятся под домашним арестом по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм перед массовыми митингами в России.

  • Акции протеста в поддержку Навального прошли 23, 31 января, 2 и 14 февраля во многих городах России. После них были задержаны более 10 тысяч человек. Многим из них назначили административные аресты и штрафы. Заведено не менее 90 уголовных дел.

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