В Москве вынесен первый приговор по делу об акциях в поддержку Навального

Суд в Москве приговорил 34-летнего Александра Мучаева к году лишения свободы условно по делу о применении насилия к полицейскому на акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда.
Детали его уголовного дела не раскрываются. Ранее источники агентства ТАСС утверждали, что Мучаев задел полицейского бампером машины, которой управлял. В автомобиле находились муниципальный депутат Москвы Люся Штейн и участница группы Pussy Riot Мария Алёхина.
Прокуратура запрашивала для Мучаева год и шесть месяцев колонии общего режима. Штейн и Алёхина находятся под домашним арестом по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм перед массовыми митингами в России.
- Акции протеста в поддержку Навального прошли 23, 31 января, 2 и 14 февраля во многих городах России. После них были задержаны более 10 тысяч человек. Многим из них назначили административные аресты и штрафы. Заведено не менее 90 уголовных дел.
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