Украина заявляет о согласовании с ФРГ и Францией плана по Донбассу

Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает "Украинская правда".

По его словам, сейчас стороны ждут реакции России. Киев ожидает, что Москва "задекларирует свою готовность о прекращении войны" и реинтеграции "оккупированных территорий в Украине", а также о возвращении захваченных в плен украинских граждан. Вдобавок украинская администрация предлагает расширить возможности миссии ОБСЕ по контролю за режимом прекращения огня на Донбассе.

Как следует из сообщения Ермака, на данный момент план является набором "кластеров", которые в случае согласования лягут в основу дорожной карты в отношении урегулирования на востоке Украины. Теперь украинская сторона надеется обсудить документ в рамках так называемого нормандского формата, то есть при участии Германии, Франции и России. Какие-либо другие подробности пока не известны.

Замглавы МИД России Андрей Руденко сказал, что впервые слышит о существовании плана, согласованного Германией, Францией и Украиной.

В результате боевых действий в Донбассе за последние месяцы погибли 11 украинских военных, десятки получили ранения - несмотря на официально действующий режим прекращения огня. В последние недели отмечается увеличение числа боевых столкновений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов встретиться с каждым лидером государств-участников нормандского формата отдельно в случае, если будет затягиваться встреча "Нормандской четверки".