В Канске СК возбудил новые дела на подростков, игравших в Minecraft

В Красноярском крае Следственный комитет в среду вновь возбудил несколько уголовных дел на подростков из Канска, которые якобы планировали "взорвать" здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft. Накануне ведомство закрыло дело по обвинению школьников в участии в "террористическом сообществе", однако сегодня СК выявил "новые эпизоды преступной деятельности".

В частности, дела возбуждены по статьям "незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершённое группой лиц по предварительному сговору", а также их "незаконное хранение". Это более мягкие статьи, чем обвинение в терроризме, но и по ним грозит длительное лишение свободы.

Один из подозреваемых, 14-летний Никита Уваров находится в СИЗО уже более полугода, за это время ему несколько раз отказали в свиданиях с матерью. Два других молодых человека находятся под домашним арестом.

Дело о "террористическом сообществе" было прекращено из-за отсутствия состава преступления. В постановлении Следственного комитета говорилось, что у группы из трех школьников нет необходимой для террористической организации структуры. При этом школьников по-прежнему обвиняют в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Известно, что в деле есть засекреченный свидетель, который, вероятно, мог спровоцировать подростков.