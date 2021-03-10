В Канске СК возбудил новые дела на подростков, игравших в Minecraft

В Красноярском крае Следственный комитет в среду вновь возбудил несколько уголовных дел на подростков из Канска, которые якобы планировали "взорвать" здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft. Накануне ведомство закрыло дело по обвинению школьников в участии в "террористическом сообществе", однако сегодня СК выявил "новые эпизоды преступной деятельности".
В частности, дела возбуждены по статьям "незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершённое группой лиц по предварительному сговору", а также их "незаконное хранение". Это более мягкие статьи, чем обвинение в терроризме, но и по ним грозит длительное лишение свободы.
Один из подозреваемых, 14-летний Никита Уваров находится в СИЗО уже более полугода, за это время ему несколько раз отказали в свиданиях с матерью. Два других молодых человека находятся под домашним арестом.
Дело о "террористическом сообществе" было прекращено из-за отсутствия состава преступления. В постановлении Следственного комитета говорилось, что у группы из трех школьников нет необходимой для террористической организации структуры. При этом школьников по-прежнему обвиняют в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Известно, что в деле есть засекреченный свидетель, который, вероятно, мог спровоцировать подростков.
- Школьников задержали летом 2020 года после расклеивания листовок в поддержку подозреваемого по делам об изготовлении взрывного устройства Азата Мифтахова, приговоренного в январе 2021 года к шести годам колонии. Одна из листовок оказалась на здании ФСБ. Сотрудники ведомства отобрали у детей телефоны, получили доступ к переписке, в которой прочитали о том, что школьники построили в компьютерной игре Minecraft здание ФСБ и "планировали его взорвать ради шутки". В итоге их обвинили в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, а затем переквалифицировали статью на более тяжкую - организация террористического сообщества и участие в нем. Двое задержанных признали вину под "давлением и угрозами".
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