В Ливии обе стороны гражданской войны утвердили единое правительство

В Ливии главные стороны гражданской войны утвердили состав единого правительства. Голосование парламента прошло в городе Сирт между Триполи и Бенгази. Два этих города на протяжении семи лет были фактическими столицами двух конфликтующих администраций, воевавших друг с другом за контроль над всей страной.

Новое правительство должно заменить две воевавшие администрации. В открытом голосовании его поддержали 132 депутата, двое проголосовали против, еще 36 человек отсутствовали, передаёт Аль-Арабия. Предполагается, что избранная администрация будет руководить государством до декабря, когда в стране запланированы всеобщие выборы.

Гражданская война в Ливии началась вскоре после свержения диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году при поддержке международной коалиции. Запад и столицу Ливии контролирует Правительство национального согласия. Восток и часть юга страны контролировал избранный парламент из Тобрука. Несмотря на то что правительство в Триполи было признано ООН, обе стороны конфликта поддерживались разными странами. Россию связывали с помощью тобрукской администрации, в том числе – силами так называемой "ЧВК Вагнера".

Войска, действующие от имени парламента, под руководством военачальника Халифы Хафтара, почти смогли взять Триполи, но были остановлены и отброшены назад после вмешательства Турции. После этого обе половины страны захлестнули протесты граждан, требующих окончания гражданской войны, борьбы с пандемией коронавируса нового типа и экономической стабильности.

Формирование нового правительства – часть плана ООН по прекращению этой войны. В нём будут заседать 33 министра, два вице-премьера и премьер – Абдель Хамид Мохаммед Дбейба. Посол США в Триполи Ричард Норланд назвал заседание парламента "историческим". Голосование приветствовали в ООН.