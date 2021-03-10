Google выплатил 3 млн руб. за неудаление ряда сайтов из поиска

Корпорация Google выплатила в России штраф в размере трёх миллионов рублей за неудаление запрещённой информации из поисковой выдачи. Об этом сообщает Роскомнадзор. О каком именно контенте идёт речь, не уточняется.

Это третий штраф для Google за подобное нарушение. Ранее компанию штрафовали в 2019 году на 700 тысяч рублей и в 2020 году – на полтора миллиона рублей. Оба штрафа оплачены.

В России с 2017 года действует закон, согласно которому поисковые системы должны подключаться к реестру запрещённых сайтов и удалять ссылки на них из выдачи. В 2019 году Google оштрафовали на полмиллиона рублей за отказ подключиться к реестру.

В среду, 10 марта, Роскомнадзор сообщил о замедлении работы в России Twitter. Ведомство уточнило, что такое решение принято из-за отказа соцсети удалить незаконный контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотиков.