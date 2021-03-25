Человек имеет право Live. Забывая о жертве

Можно ли, рассказывая о преступлениях, не сделать из насильника знаменитость. Минпросвещения России предлагает бороться с политической активностью школьников и зачем это нужно чиновникам.
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