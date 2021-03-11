СК возбудил дело против убитого дочерьми Михаила Хачатуряна

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют его дочерей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката.

Дело возбуждено по статьям о насильственных действиях сексуального характера и об истязании в отношении дочерей Хачатуряна. Как сообщил ТАСС адвокат Алексей Паршин, на следующей неделе защиту должны вызвать к следователю, чтобы признать сестёр Хачтурян потерпевшими.

В начале декабря суд признал незаконным отказ следователей возбудить уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна в связи с его смертью.

При этом с ходатайством о возбуждении дела в суд обратились родственники погибшего, которые требуют провести расследование, чтобы реабилитировать Хачатуряна. Адвокат сестёр Хачатурян заявил, что если дело будет открыто, то его подзащитные будут проходить по нему в качестве потерпевших.