СК возбудил дело против убитого дочерьми Михаила Хачатуряна

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют его дочерей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката.
Дело возбуждено по статьям о насильственных действиях сексуального характера и об истязании в отношении дочерей Хачатуряна. Как сообщил ТАСС адвокат Алексей Паршин, на следующей неделе защиту должны вызвать к следователю, чтобы признать сестёр Хачтурян потерпевшими.
В начале декабря суд признал незаконным отказ следователей возбудить уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна в связи с его смертью.
При этом с ходатайством о возбуждении дела в суд обратились родственники погибшего, которые требуют провести расследование, чтобы реабилитировать Хачатуряна. Адвокат сестёр Хачатурян заявил, что если дело будет открыто, то его подзащитные будут проходить по нему в качестве потерпевших.
- Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве их 57-летнего отца летом 2018 года. Сёстры сами вызвали полицию. Защита настаивает, что они действовали в рамках самообороны, так как отец много лет постоянно издевался над ними. Факты издевательств подтвердило и следствие. Тем не менее оно квалифицировало действия сестёр по статье об убийстве по предварительному сговору.
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