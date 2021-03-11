"Ростех" обязал сотрудников отказаться от WhatsApp и Zoom

Сотрудники госкорпорации "Ростех", а также ее дочерних холдингов и компаний, должны перевести рабочие чаты из мессенджера WhatsApp в другой сервис. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Пресс-служба "Ростеха" подтвердила изданию наличие запрета на установку зарубежных приложений на рабочие компьютеры. На личную технику сотрудников госкорпорации эти ограничения не распространяются.

По словам собеседника издания, такое решение принято в связи с тем, что руководство мессенджера WhatsApp объявило об изменениях в политике конфиденциальности и передаче дополнительных персональных данных пользователей в свою головную компанию Facebook .

Однако представитель "Ростеха" сообщил РБК, что ограничения не связаны с новой политикой WhatsApp. Запрет на использование иностранных приложений - WhatsApp , Zoom, Skype и так далее - в рабочих целях на предприятиях ОПК существовал всегда, но сотрудники все равно пользовались ими "для ускорения процессов коммуникации и собственного удобства". По его словам, руководство "Ростеха" решило ужесточить запреты новыми распоряжениями в связи с тем, что в период пандемии, когда большая часть совещаний проводится онлайн, вопросы безопасности и возможных утечек обострились.

В начале января 2021 года администрация WhatsApp внесла в пользовательское соглашение пункт, в котором говорится, что персональные данные пользователей мессенджера предоставляются в распоряжение всех семейств приложений Facebook.



