СК в очередной раз отказался проверять отравление Навального

Следственный комитет России отказался проверять факты из расследования об отравлении политика Алексея Навального по обращению депутатов Псковского областного собрания Артура Гайдука и Льва Шлосберга. Об этом сообщает "Псковская губерния"

По мнению следователей, обращение депутатов с требованием возбудить уголовное дело "не содержит достаточных данных" для начала процессуальных действий.

В ответе ведомства также говорится, что заявление депутатов направлено в следственное управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу. По мнению Шлосберга, ответ ведомства свидетельствует о том, что Следственный комитет отказывается считать сотрудников ФСБ причастными к отравлению Навального и не будет рассматривать вопрос об их ответственности.

В январе транспортная полиция Томска, которая проводила доследственную проверку после госпитализации Алексея Навального с самолета в августе, отказалась передать материалы проверки военным следователям. "Доводы не соответствуют действительности, материалами проверки не подтверждаются", – говорится в постановлении.