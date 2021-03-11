СК в очередной раз отказался проверять отравление Навального

Следственный комитет России отказался проверять факты из расследования об отравлении политика Алексея Навального по обращению депутатов Псковского областного собрания Артура Гайдука и Льва Шлосберга. Об этом сообщает "Псковская губерния"
По мнению следователей, обращение депутатов с требованием возбудить уголовное дело "не содержит достаточных данных" для начала процессуальных действий.
В ответе ведомства также говорится, что заявление депутатов направлено в следственное управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу. По мнению Шлосберга, ответ ведомства свидетельствует о том, что Следственный комитет отказывается считать сотрудников ФСБ причастными к отравлению Навального и не будет рассматривать вопрос об их ответственности.
В январе транспортная полиция Томска, которая проводила доследственную проверку после госпитализации Алексея Навального с самолета в августе, отказалась передать материалы проверки военным следователям. "Доводы не соответствуют действительности, материалами проверки не подтверждаются", – говорится в постановлении.
- 20 августа Алексей Навальный потерял сознание в самолёте по дороге из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, там политика госпитализировали в местную больницу.
- 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. Эксперты Бундесвера, специалисты лабораторий во Франции и Швеции обнаружили в анализах оппозиционера вещество из группы "Новичок".
- Издания Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel выпустили расследование, в котором говорилось, что Алексея Навального отравила "Новичком" специальная группа сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет. Сам Навальный сделал вывод, что такая операция не могла проводиться без санкции главы ФСБ Александра Бортникова и президента России Владимира Путина.
- 21 декабря Навальный опубликовал продолжение расследования о "группе отравителей" из ФСБ. Вторая часть расследования — беседа политика с Константином Кудрявцевым — предполагаемым сотрудником ФСБ, который мог участвовать в отравлении Навального.
- Владимир Путин и представители ФСБ никак не комментировали расследование. Глава МИД России Сергей Лавров назвал несерьезными публикации о возможной причастности ФСБ к отравлению политика.
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