Умер создатель аудиокассеты Лу Оттенс. Ему было 94 года

Голландский инженер Лу Оттенс, придумавший аудиокассету, умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщает Би-би-си.

По словам его дочери, Оттенс умер 6 марта в своем доме в деревне Дуйзел на юге Нидерландов.

В 1960 году Оттенс возглавил отдел разработки компании Philips, где вместе с командой изобрел кассетную ленту, которую в 1963 году представили на радиовыставке в Берлине.

Изобретение запатентовали Philips и Sony. После этого в мире продали 100 миллиардов аудиокассет. В 50-летнюю годовщину создания аудиокассеты Оттенс сказал журналу Time, что это была "сенсация" с первого дня.

По данным компании Charts в Великобритании, продажи кассет в первом полугодии 2020 года выросли на 103 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Оттенс также участвовал в разработке другого аудионосителя — компакт-диска. Он был официально представлен в 1982 году, став новым стандартом звукозаписи. По всему миру проданы более 200 миллиардов компакт-дисков.

В 1986 году Оттенс вышел на пенсию. Когда его спросили о его карьере, он сказал, что больше всего сожалеет о том, что Sony, а не Philips создала культовый кассетный плеер Walkman.