Петля от Минобороны. Суд над бизнесменом, погибшим в тюрьме

16 марта в Кировском районном суде Санкт-Петербурга должно состояться первое заседание по уголовному делу против бизнесмена Валерия Пшеничного, которого обвиняют в хищении денег у Министерства обороны. Пшеничный мёртв уже три года – по официальной версии, он покончил с собой в камере питерского СИЗО-4. Родные жалуются на саботаж со стороны следствия, а экспертизы не дают однозначного ответа на вопрос, идёт ли речь о суициде или пытках.

Конструкторское бюро Пшеничного "НовИТ ПРО" с 2000-х годов работало с Минобороны – проектировало отдельные узлы для военных судов и даже целые корабли. Один из последних проектов – создание 3D-моделей узлов на подводных лодках, с помощью которых их можно ремонтировать дистанционно, получая доступ к технической документации по каждой отдельной детали. Как поясняет сын погибшего бизнесмена Денис Пшеничный, поскольку подлодки были построены 20–30 лет назад, постоянно ремонтировались, иногда сложно было разобраться, какие детали уже заменены, какие требуют замены. В 2010 году петербургский завод "Адмиралтейские верфи" решил, что ему необходима полная 3D-модель подводной лодки "Варшавянка", да не одной, а нескольких модификаций. В 2011-м для выполнения работ было решено привлечь компанию Пшеничного, и только в конце 2015-го был подписан контракт стоимостью почти в миллиард рублей.

никто никогда не делал таких 3D-моделей, кроме того, сами заказчики не знали, какое оборудование будет стоять на подлодке

Работа шла полным ходом, когда летом 2016 года Пшеничный вдруг обнаружил пропажу более 100 млн рублей со счетов компании: выяснилось, что генеральный директор фирмы, друг Пшеничного и владелец 25% акций "НовИТ ПРО" Андрей Петров выводил средства на фирмы-однодневки, в том числе деньги с оборонного заказа. Несмотря на противодействие Петрова, Пшеничному удалось отстранить его от руководства, заблокировать доступ к счетам, но Петров унёс из офиса практически все документы и ноутбук с бухгалтерией 1C. По словам Дениса Пшеничного, его отец поначалу хотел "просто забыть об этом человеке", но не тут-то было: на компанию начали сыпаться иски: сначала неустойку в 6,5 млн потребовало некое ООО "СмартМашин", с которым Петров подписал контракт на поставку "передвижной установки грохочения" – оборудования для горной промышленности (истец впоследствии отказался от иска), затем в суд подали бывшие сотрудники "НовИТ ПРО", ушедшие из компании вместе с директором: Петров подписал с ними задним числом договора, по которым при увольнении им полагались большие компенсации (дела свои они проиграли). Тогда Валерий Пшеничный написал на бывшего партнёра заявление в полицию. В феврале 2017 года Следственное управление МВД по Центральному району Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело, в апреле того же года Петрова арестовали.

Крупная рыба – в ГСУ

В сентябре 2018 года дело изымают из Следственного управления по Центральному району и передают в Главное следственное управление (ГСУ) МВД Санкт-Петербурга, а в ноябре Петрова вдруг отпускают под домашний арест – он заключил сделку со следствием и дал показания… на своего бывшего партнёра и потерпевшего по делу Валерия Пшеничного: якобы у руководства "НовИТ ПРО" возник преступный замысел на хищение у Минобороны всего миллиарда по договору, а никакие 3D-модели даже не планировалось создавать. По версии следствия, "НовИТ ПРО" заключило фиктивные договоры со всеми подрядчиками. При этом, как решили следователи, реальная стоимость работ составляла 300 млн рублей без НДС, а Пшеничный с Петровым необоснованно завысили смету до 820 млн без НДС, получили задаток в 400 млн, из которого тут же похитили сто.

Как следует из материалов дела, сумму в 300 млн следствие взяло из промежуточных расчётно-калькуляционных материалов (РКМ) от 2013 года, в которых, как поясняет Денис Пшеничный, указывалась общая сумма контракта по одной подлодке и без полной технической спецификации: "Там не был уточнён объём работ, какое количество оборудования. Потом стало понятно, что стоимость будет выше, но какая, сказать было невозможно: никто никогда не делал таких 3D-моделей, кроме того, сами заказчики не знали, какое оборудование будет стоять на подлодке – она как раз была на ремонте. Тогда было принято решение взять все элементы, которые есть на подлодке, что их все надо замоделировать. Работы по максимальному количеству деталей по максимальной стоимости составили 960 млн – это была даже не сумма контракта, а сумма, за которую нам нельзя было выходить". Слова Дениса на допросах подтвердил начальник 258-го Военного представительства Министерства обороны РФ Никитин. По словам Никитина, он вообще по ошибке подписал документ с 300 млн, выбросил его, и уже на следующий день им был подписан новый документ на 820 млн.

работы по контракту выполнены, но МВД считает, что нет

В августе 2016 года, в разгар разборок с Петровым, в "НовИТ ПРО" пришли инспекторы Федеральной антимонопольной службы – проверить заключённый госконтракт. Проверка шла больше года, в заключении от ноября 2017-го указано, что на первоначальном этапе цена и правда была завышена, но на 25 млн, а не на 500, а на двух последующих этапах подрядчики, наоборот, сэкономили государству 490 млн рублей, выполнив работы, не предусмотренные контрактом (бюро Пшеничного разрабатывало в итоге модель не одной подлодки, а шести её модификаций): "Включение дополнительных работ без изменения финансирования фактически привело к добровольному снижению АО "НовИТ ПРО" стоимости", – говорится в заключении ФАС. Более того, и у Министерства обороны претензий к "НовИТ ПРО" не было, несмотря на то что ведомство признано по делу потерпевшим. Летом 2018 года, через полтора года после гибели Валерия Пшеничного, Минобороны окончательно рассчиталось с компанией: финальная сумма составила чуть больше 560 млн рублей. Ситуация немного напоминает "Театральное дело": режиссёр Кирилл Серебренников ставил спектакли, но правоохранительные органы решили, что все выделенные на них деньги были похищены. И здесь то же: работы по контракту выполнены, но МВД считает, что нет.

Шерше ля фам

Сообщником по хищению Петров назвал заместителя главного инженера "Адмиралтейских верфей" Глеба Емельченкова, который, по словам Дениса Пшеничного, на самом деле работал и даже дружил с его отцом и с Петровым, но финансовых решений не принимал, отвечал за техническую часть. Особую пикантность ситуации придавал тот факт, что незадолго до описываемых событий жена Емельченкова ушла от него к Петрову, отсудив у бывшего мужа квартиру: этот адрес Петров указывает теперь как место своего жительства.

13 мая 2018 года расследование по делу бывшего генерального директора "НовИТ ПРО" Андрея Петрова было приостановлено из-за его тяжёлой болезни. Впрочем, всё это время он посещал тренажёрный зал. На видео здоровый Андрей Петров применяет силу в отношении сотрудницы спортивного комплекса.

В январе 2018-го у Пшеничных, отца и сына, а также у Емельченкова прошли обыски. Валерия Пшеничного и инженера "Адмиралтейских верфей" арестовали. Вины оба не признали, по словам Дениса Пшеничного, его отец вообще отказался давать показания. Через три недели после ареста стало известно о гибели Валерия в СИЗО №4 Санкт-Петербурга. Как уверяет Денис Пшеничный, за пару месяцев до ареста на его отца выходили некие сотрудники ФСБ с предложением заплатить 100 млн рублей взятки: чтобы Петрова посадили за хищения, а "НовИТ ПРО" продолжила работать с Минобороны. Пшеничный платить отказался, более того, прислал из СИЗО записку жене: "Не плати никому ничего".

Зловещая улыбка

Согласно версии ФСИН, Пшеничный содержался в камере с двумя другими заключёнными. Как рассказал изданию "Фонтанка" начальник Санкт-Петербургского УФСИН Игорь Потапенко, оба попали в тюрьму в первый раз: один, 21-летний гражданин Киргизии, был под следствием за кражу, второй – 36-летний гражданин Беларуси, был задержан по делу о мошенничестве. Никто из них не видел на теле Пшеничного повреждений, правда, один сказал, что накануне гибели Валерий вёл себя странно: смеялся невпопад, "на лице была зловещая улыбка". Белоруса в день гибели Валерия с утра увезли на суд, киргиз был в камере, когда Пшеничного вывели на прогулку. Через час Пшеничный вернулся, а cокамерника увели на допрос, который длился два часа. По возвращении заключённый вместе с конвоиром обнаружили Пшеничного, висящего в петле на верхней раме двухъярусных нар. Руки его были в крови, вся камера испачкана кровью. Сотрудник СИЗО перерезал верёвку, положил тело на пол и вызвал медицинского работника. По показаниям врача, тело Валерия было ещё тёплым.

Как рассказывает сын погибшего, когда ему сообщили о смерти отца, он поначалу решил, что тот стал жертвой инфаркта или инсульта: у Валерия давно были проблемы со здоровьем. Но когда Денис приехал в морг, увидел на теле отца множество ран, стало понятно, что тот умер не своей смертью. Ровно через месяц после инцидента было возбуждено уголовное дело по доведению до суицида, которое расследуется до сих пор.

следствие считает, что погибший сначала пытался порезать себе руки, потом вставлял в рот провод, а после повесился

В апреле 2018 года родные получили заключение судебно-медицинской экспертизы. Помимо повреждений, характерных при повешении, были обнаружены множественные ссадины на лице и голове, локтях, плечах, голени, резаные раны на шее, 12 резаных ран на правом предплечье и 17 на левом, 19 следов от ударов электричеством на слизистой оболочке рта, языке, пальцах рук. Некоторые из них находятся отдельно, некоторые парно – как при ударах электрошокером. Согласно экспертизе, все повреждения были получены незадолго до смерти, все повреждения Пшеничный потенциально мог нанести себе сам. Из множественных экспертиз становится понятно: следствие считает, что погибший сначала пытался порезать себе руки, потом вставлял в рот провод (возможно от кипятильника), а после повесился на шнурке от своей ветровки, причём в конвульсиях бился о металлические рамы нар, чем нанёс себе остальные повреждения.

Следствие неохотно делится материалами дела, особенно после того, как сын и жена погибшего начали общаться с прессой. По словам Дениса Пшеничного, многие экспертизы приходится выбивать через суд. К примеру, у родных есть сомнения в том, что в заключении патологоанатома описаны все повреждения на теле. Установить это точнее можно по фотографиям, но СК предоставил только чёрно-белые копии снимков, на которых мало что видно.

Самое загадочное в гибели Пшеничного: в его прямой кишке и во рту были найдены сперматозоиды. Патологоанатом при этом не зафиксировал повреждений анального отверстия и вообще каких-либо следов того, что 120-кг Пшеничный стал жертвой сексуального насилия. Впрочем, как говорилось выше, доказательств, что в экспертизе указаны все повреждения, нет, а сперматозоидов эксперты нашли совсем немного: если изнасилование имело место, оно могло произойти в течение суток перед гибелью. Экспертизы ДНК показали, что сперма не принадлежит ни сокамерникам Пшеничного, ни конвоиру, который водил его в день гибели на прогулку и обнаружил его тело. Повторная экспертиза показала, что в прямой кишке погибшего присутствуют ДНК следы двух мужчин, одним из которых мог быть сам Пшеничный. Кто второй – неизвестно. Впрочем, у СК, кажется, есть идея, как решить и этот вопрос: капитан юстиции Зелёный допросил эксперта на предмет того, могла ли произойти ошибка при исследовании, могли ли следы биоматериалов случайно попасть с других образцов, исследовались ли другие трупы в том же помещении, что и тело Пшеничного.

Шнурок и провод

на руках погибшего не было обнаружено волокон от этого шнурка

В протоколе осмотра места происшествия, который цитируется в экспертизе, говорится, что из камеры изъята сломанная заточка и верёвка, на которой висел погибший. Изначально ФСИН утверждала, что заточка – это супинатор из кроссовка, но последующая экспертиза показала, что это не так. Откуда в камере мог взяться такой нож, непонятно. Второй вопрос к верёвке: на руках погибшего не было обнаружено волокон от этого шнурка, то есть он к нему, возможно, не прикасался. И самое главное – в протоколе ОМП ни слова не говорится об изъятом проводе, на котором нашли следы крови Пшеничного. Металлы, из которых состоят провода, схожи со следами металлов, найденных во рту и на пальцах бизнесмена.

В качестве доказательства версии суицида ФСИН ссылается на записи с камер в коридоре СИЗО: на них видно, как Пшеничный выходит на прогулку, потом возвращается в камеру, откуда вскоре выходит его сокамерник и до его возвращения с допроса в камеру никто не заходит. Впрочем, по словам Дениса Пшеничного, видео – это 60 файлов по минуте каждый, без тайм-кодов и даже даты. Две экспертизы, проведённые экспертным бюро при петербургском СК и при петербургском управлении ФСБ, показали отсутствие элементов монтажа.

вот смотрите, мы четыре месяца назад отправили на экспертизу клочок бумажки. Расследуем? Расследуем

По словам Дениса Пшеничного, ГСУ СК по Санкт-Петербургу всячески саботирует расследование смерти его отца. "Следователи постоянно меняются, сейчас уже шестой или седьмой, – говорит Денис. – Они раз в четыре месяца проводят какую-нибудь экспертизу. Последняя была – они нашли какой-то клочок бумаги, на котором что-то было написано, даже непонятно что, и решили отдать на экспертизу. То есть мы со своей стороны жалуемся, что волокита идёт по делу, а они нам предъявляют: вот смотрите, мы четыре месяца назад отправили на экспертизу клочок бумажки. Расследуем? Расследуем".

При этом Денис со своей матерью были вынуждены уехать за границу: сам Денис стал соучастником хищения денег Минобороны (его дело выделено в отдельное производство), его мать оказалась под угрозой возбуждения дела о разглашении данных предварительного следствия – за то, что слишком много общалась с журналистами. Счета Пшеничных в России при этом заблокированы: через полгода после гибели Валерия советский эмигрант из Флориды подал иск в Приморский суд Санкт-Петербурга о взыскании с наследников 15 млн долларов, которые он якобы одолжил Пшеничному. В деле есть расписка на эти деньги: подпись истца заверил американский нотариус, подпись Пшеничного не заверил никто, родные считают, что она поддельная. В то время, когда была подписана расписка, Пшеничный и правда был в Америке, но в Калифорнии, а не во Флориде, а деньги ему были перечислены не на банковский счёт, а якобы вручены наличными. Несмотря на путаницу, российский суд удовлетворил иск, с ним согласилась апелляционная инстанция.

Андрей Петров был в особом порядке приговорён к трём годам лишения свободы, в апелляции срок снизили до двух лет и 9 месяцев. С учётом времени, которое Петров находился в СИЗО и под домашним арестом, его срок истекает в конце октября этого года. Впрочем, он уже мог выйти на свободу по УДО.